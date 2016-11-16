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Yaşam

Lindsay Lohan, Recep Tayyip Erdoğan’ı retweetledi, Donald Trump’a seslendi

Lohan, Suriyelileri ziyaretini anlattığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü de kullanmıştı

16 Kasım 2016 00:34

Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin durumuna dikkat çekmek için İstanbul'a gelen Lindsay Lohan, Türkiye ve mülteciler ile ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Twitter üzerinden liderlere çağrıda bulunan 30 yaşındaki ABD’li oyuncu, Erdoğan'ı retweet etti, Putin ve Trump'ı da göreve çağırdı.

Dün Twitter hesabından Trump’a seslenen Lohan, bugün de Erdoğan ve Putin’e çağrıda bulundu. Lohan, “Suriyeli mülteciler için bir etkinlik düzenleyelim ve bağış için otomobil satalım. Belki Erdoğan ya da Putin yardım eder” paylaşımını yaptı.

Lohan, Erdoğan’ın “Bugün #TekMilletTekYürek diyerek asaletini tüm dünyaya bir kez daha gösteren milletime şükranlarımı sunuyorum” notunu yazdığı 7 Ağustos tarihli bir tweet’ini de retweetledi.

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