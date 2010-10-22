T24 LogoT24 Logo
Magazin

Lindsay Lohan porno yıldızını canlandıracak

Hapis cezasının ardından Lindsay Lohan setlere geri dönüyor. Üstelik bir porno yıldızı olarak...

22 Ekim 2010 03:00

T24- Hapis cezasının ardından Lindsay Lohan setlere geri dönüyor. Üstelik bir porno yıldızı olarak...
 


Lindsay Lohan'ın sinema tarihinin en ünlü porno yıldızlarından biri olan Linda Lovelace'in hayatını anlatacak "İnferno" adlı filmde rol alacağı açıklanmıştı ancak hapis cezası nedeniyle projeden kovulduğu iddiaları ortaya atılmıştı.



Konuyla ilgili açıklama yapan yapımcılar başrol oyuncusunu değiştirmeyeceklerini ve projeye Lohan'la devam edeceklerini söylediler.


Lohan'ın rehabilitasyon kliniğinden çıkacağı Kasım ayında filmin çekimlerinin de başlaması planlanıyor.


1972 yapımı Deep Throat adlı porno filmiyle ünlenen Linda Lovelace'ın uyuşturucudan fahişeliğe uzanan hayatının, ardından porno karşıtı bir feminist hale gelmesinin öyküsünün gösterileceği filmin yönetmenliğini Matthew Wilder yapacak. 


Linda Lovelace 53 yaşında trafik kazası sonucu öldü. Öldüğünde hem mutsuzdu hem de hiç parası yoktu. Deeper Throat aradan geçen 35 yıla karşın hâlâ en ünlü porno filmi olma özeliğini koruyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24