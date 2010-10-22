Lindsay Lohan porno yıldızını canlandıracak

T24- Hapis cezasının ardından Lindsay Lohan setlere geri dönüyor. Üstelik bir porno yıldızı olarak...





Lindsay Lohan'ın sinema tarihinin en ünlü porno yıldızlarından biri olan Linda Lovelace'in hayatını anlatacak "İnferno" adlı filmde rol alacağı açıklanmıştı ancak hapis cezası nedeniyle projeden kovulduğu iddiaları ortaya atılmıştı.











Konuyla ilgili açıklama yapan yapımcılar başrol oyuncusunu değiştirmeyeceklerini ve projeye Lohan'la devam edeceklerini söylediler.



Lohan'ın rehabilitasyon kliniğinden çıkacağı Kasım ayında filmin çekimlerinin de başlaması planlanıyor.





1972 yapımı Deep Throat adlı porno filmiyle ünlenen Linda Lovelace'ın uyuşturucudan fahişeliğe uzanan hayatının, ardından porno karşıtı bir feminist hale gelmesinin öyküsünün gösterileceği filmin yönetmenliğini Matthew Wilder yapacak.



Linda Lovelace 53 yaşında trafik kazası sonucu öldü. Öldüğünde hem mutsuzdu hem de hiç parası yoktu. Deeper Throat aradan geçen 35 yıla karşın hâlâ en ünlü porno filmi olma özeliğini koruyor.







