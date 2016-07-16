Linç edilmek istenen yüzbaşı kendini karnından vurdu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Göztepe'de bir zırhlı aracın içinde bulunan askerler vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldı. Çıkan arbedede bir yüzbaşı kendini vurdu.

E-5 Karayolu Göztepe mevkiinde kendisini durdurmaya çalışan araçlardan kaçarken orta refuje çıkan bir askeri zırhlı personel taşıyıcısındaki askerler vatandaslar tarafindan linç edilmek istendi. Zırhlı araçta bulunan yüzbaşı kendini karnından vururken, askerler de, polis ekipleri tarafından bir servis minibüsüne bindirilerek kaçırıldı.