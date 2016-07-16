T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Linç edilmek istenen yüzbaşı kendini karnından vurdu

Zırhlı araçta bulunan yüzbaşı kendini karnından vurdu

16 Temmuz 2016 17:06

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Göztepe'de bir zırhlı aracın içinde bulunan askerler vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldı. Çıkan arbedede bir yüzbaşı kendini vurdu.

E-5 Karayolu Göztepe mevkiinde kendisini durdurmaya çalışan araçlardan kaçarken orta refuje çıkan bir askeri zırhlı personel taşıyıcısındaki askerler vatandaslar tarafindan linç edilmek istendi. Zırhlı araçta bulunan yüzbaşı kendini karnından vururken, askerler de, polis ekipleri tarafından bir servis minibüsüne bindirilerek kaçırıldı. 

ETİKETLER

yüzbaşıkendini karnından vurduzırhlı araçlinç edilmek istenen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24