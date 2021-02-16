Linç edilen köylülerin haberini yapan gazetecilerle ilgili iddianame 130 gün sonra hazırlandı; 'örgüt üyeliği ve propaganda' iddiasıyla yargılanacaklar

Van'da iki köylünün helikopterden atıldıkları iddiasını haberleştirdikten sonra, 9 Ekim’de tutuklanan 4 gazeteci hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Van’ın Çatak ilçesi kırsalında 11 Eylül 2020’de askerler tarafından helikopterden atıldığı iddia edilen Servet Turgut'un ve Osman Şiban ile ilgili haber yapan ve 9 Ekim’de tutuklanan Mezopotamya Haber Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur, Jinnews muhabiri Şehriban Abı, gazeteci Nazan Sala ile tutuksuz yargılanan Mezopotamya Ajansı Muhabiri Zeynep Durgut hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmaya dair hazırladığı iddianamede "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması yöneltilen gazetecilerin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, PKK ve KCK’nın kuruluşu ve amaçlarını ayrıntılı olarak anlatan savcı, tutuklu gazetecilerin KCK sözleşmesinde geçen Basın Komitesi’ne bağlı kuruluşlarda çalıştıklarını öne sürdü.

İddianamede yer alan İstihbarat Şube Müdürlüğü raporunda, Mezopotamya Ajansı, Sterk TV, Jinnews ve Yeni Yaşam gazetesinin, PKK’nın Basın Komitesine bağlı hiyerarşik yapıda bulundukları, çalışanların da komitenin talimatları ile hareket ettikleri edildi.

Raporda, bu yayın organlarının, PKK eylemlerini desteklemeye, halkı galeyana getirmeye, devlet aleyhinde algı oluşturma, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya, devlet büyüklerini ve kurumlarını aşağılamaya yönelik provakatif içerikli yayınlar yaptıkları yönünde istihbari bilgiler alındığı savundu.

Savcı, bu yayın organlarında çok sayıda PKK/KCK propagandası içeren, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, devletin ve kurumlarının aleyhine haberler yapıldığını savundu.

Davanın ilk duruşması 2 Nisan'da görülecek.