Limon Yapım ve BKM setlere ara verdi

Limon Yapım ve BKM yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı setlerini durdurduklarını açıkladı.

Dün dizi, film ve reklam alanında çalışan on iki sendika ve dernek ortak bir açıklama yapmış ve her bir çalışanın potansiyel taşıyıcı olma ihtimali karşısında tüm çalışmaların en az 2 hafta ertelenmesi gerektiği vurgulanmıştı.

bianet'te yer alan habere göre dizi setlerini bugünden itibaren durduran Limon Yapım yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre 100'den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. DSÖ, Koronavirüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesini "yüksek"ten "çok yüksek" seviyesine çıkarmıştır.



Bildiğiniz gibi ülkemizde de vaka tespitleri yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı'mızın konu ile ilgili aldığı sıkı tedbirleri ve konuyla ilgili bilgi güncellemeleri dikkatle takip ediyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu değerlendirdiğimizde siz değerli çalışanlarımız ve çevrenizi korumak amacıyla, ilk etapta ve farklı bir duyuru gelene kadar 17 Mart 2020'den itibaren 'Savaşçı' ve 'Bir Annenin Günahı' adlı dizi projelerimizin çekimlerine ara verme kararı alıyoruz."



Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) de açıklamasında "TV yapımlarımızın tamamına set çalışanlarına, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında geçici bir süre ara veriyoruz. Bu süreci sağlıkla atlatıp en kısa sürede yeni bölümlerle bir arada olacağız" dedi.