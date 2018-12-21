Limak Filarmoni Orkestrası'ndan "Zeki Müren Şarkıları” albümü

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Limak Filarmoni Orkestrası’nın “Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları” Albümü sanatseverlerle buluştu.

Eğitim ve sanat alanlarında sosyal fayda odaklı projeler yürüten Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, çok sesli müziği geniş kitlelere yayma hedefiyle 2017 yılında Anadolu’da çıktığı müzik yolculuğunu “Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları” albümüyle taçlandırdı. Türk Sanat Müziği’nin dev ismi Zeki Müren’in unutulmaz şarkılarının yer aldığı albüm, Limak Filarmoni Orkestrası kurucularından; dünyaca ünlü tenor; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın yorumuyla sanatseverlerle buluştu.

Konserlere ilgi büyük oldu

Rengim Gökmen yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası, Yusuf Yalçın’ın aranjörlüğünde “Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları” konser serisiyle bir yıl içinde Türkiye’nin dört bir yanında 20 bin sanatseverle buluştu. “Şimdi Uzaklardasın”, “Elbet Bir Gün Buluşacağız”, “Veda Busesi”, “Senede Bir Gün” gibi unutulmaz eserlerin yer aldığı albüm, dijital platformlarda ve müzik marketlerdeki yerini aldı.

\"Anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz\"

Projenin mimarı olan Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir albüm ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu topraklarda yetişmiş ve bu toprakları ileriye taşıyan değerlerimizi halkımızla buluşturmak amacıyla 2017 yılında kurduğumuz Limak Filarmoni Orkestrası ile en büyük hayallerimizden birini daha gerçekleştirmiş olduk. Türk müziğine özgün katkılarıyla Zeki Müren, sadece müzikal hafızamızı değil, kültürel hafızamızı da sorgulatan; bu topraklarda yüzyıllarca bir arada yaşamış farklı kültürlerin arasından bizlere seslenen ve coğrafyamızın çok kültürlü yapısını en iyi şekilde yansıtan değerlerden de bir tanesi.Bu sebeple Limak Filarmoni Orkestrası olarak çıktığımız müzik yolculuğunun ilk durağında bizlere Zeki Müren’in eşlik etmesinin mutluluğunu yaşadık; anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz” dedi.

\"Proje ileride yapacağımız diğer projeler için yüreklendirdi\"

Uzun bir maratonun sonunda beklenen albüm ile müzikseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten ünlü tenor Murat Karahan, ‘’Limak Filarmoni Orkestrası’nı kurarken Anadolumuzun dünyada belki başka hiçbir topluma nasip olmayacak zenginlikteki melodik çeşitliliğini; yerel dokularına sadık kalıp, doğru evrensel unsurlarla işleyip icra ederek, hem halkımızı çok sesli müzik ile buluşturmak, hem de yerel, öz müziğimizi en üst seviyede dünya müzik platformuna taşımanın hayalini kurmuştuk. Bu hayalin ilk adımı, Zeki Müren Şarkıları Konseri serisiydi. Nitekim konserlerimiz sırasında Ankara’dan Trabzon’a, İzmir’den Diyarbakır’a gezdiğimiz bütün illerimizde tıklım tıklım dolan salonlar ve halkımızın büyük sevgisi, coşkusu ve teveccühü bizleri hem çok mutlu etti, hem de ileride yapacağımız diğer projeler için yüreklendirdi.

Bu cesaret ve yürek gerektiren projemizi en başından itibaren heyecanla sahiplenen ve büyük bir özveri ile her zaman yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, hepimizin başarısıdır.” diye konuştu.

Limak Vakfı hakkında

Limak Şirketler Grubu’nun yıllardır yürüttüğü tüm sosyal sorumluluk ve yardım projelerini tek bir çatı altında toplamak; kurumsal, kararlı ve etkili bir şekilde devamlılığı sağlamak adına 2016 yılında kurulan Limak Vakfı, en değerli yatırımın “insana yapılacak yatırım” olduğu bilinciyle yoluna devam ediyor. Kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını desteklemek üzere 2015’te başlatılan Türkiye’nin Mühendis Kızları, vakfın eğitim alanındaki en önemli projelerinden birini oluşturuyor. Limak Vakfı, Türkiye’nin Mühendis Kızları ile meslek seçimini mühendislik olarak belirlemiş veya belirlemeyi düşünen lise ve üniversite öğrencilerini destekliyor. Öğrencilere proje kapsamında verilen burs ile birlikte mühendislik fakültesindeki eğitimleri boyunca kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak eğitimler, mentor desteği, staj ve istihdam imkânı gibi fırsatlar sunuluyor.

Gülseren Özdemir Üstün Başarı Bursu Programı

2016 yılında hayata geçirilen Gülseren Özdemir Üstün Başarı Bursu Programı ile ortaöğretimde maddi imkansızlıklar içinde başarı ile okuyan gençlerin eğitimine ve gelişimine katkıda bulunuluyor. Yine Vakıf bünyesinde mühendisliği okul öncesi dönemdeki çocuklara özendirmek, özel olarak tasarlanan oyunlarla mühendisliğin hayatın her alanında var olduğunu, aileler ve okul öncesi çocuklarına anlatabilmek için Evin Küçük Mühendisleri projesi yürütülüyor. Boğaziçi Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyeleri ve öğrencileri arasında ortak araştırma projeleri yapılması hedefiyle oluşturulan MISTI (MIT Science and Technology Initiatives) - Boğaziçi Uluslararası Araştırma, Eğitim ve Destek Programı’na donör olarak destek veriliyor. Projeyle, Türkiye’nin araştırma altyapısına katkı sağlanırken yeni projelerin oluşmasına da öncülük ediliyor. (Fotoğraflı)