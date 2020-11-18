Hakkındaki "silah bulundurmama" kararına uymayan Lil Wayne, 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir

Gerçek adı Dwayne Michael Carter Jr. olan ABD'li rapçi Lil Wayne'in 2019'da özel jetinde bulunan silahla ilgili davada 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bildirildi.

Daha önce benzer bir suçlamayla Rikers Cezaevi'nde 8 ay hapis yatan Lil Wayne'in ateşli silah bulundurması yasak olmasına rağmen özel jetinde altın kaplama bir tabanca bulunmuştu.

Carter'ın avukatı Howard Srebnick, "Silahla ateş ettiği, kullandığı ya da kullanmakla tehdit ettiği iddiası yok, tehlikeli bir insan olduğu hakkında da bir iddia yok" açıklamasında bulundu.

Miami-Dade polisi ve FBI ajanları 23 Aralık 2019'da Miami-Opa Locka havaalanında Carter'ın uçağına arama izniyle girmiş ve Carter'ı uyuşturucuların etkisi altında bulduklarını belirtmişti.

Vulture, Carter'ın gözaltında olmadığını ve tutuklanmadığını aktardı. Carter, 11 Aralık'ta hakim karşısına çıkarıldı.