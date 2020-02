Light in Babylon solisti Kamal: İnsanların hoşuna gitti, daha fazlasını istediler

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - LIGHT in Babylon grubunun solisti şarkı sözü yazarı Michal Elia Kamal, \"İstiklal Caddesi\'nde başladık, bir araya geldik. Sokakta çalmaya başladık. İnsanların çok hoşuna gitti, daha fazlasını istediler. Destek oldular. İnsanlar bizi daha çok takip etmeye başladı\" dedi.

Antalya Kumluca\'nın Olympos turizm bölgesinde \'Şifa Şöleni\' temalı \'Heal The World Healing Gathering\' adlı organizasyon düzenlendi. Türkiye\'de 8 yıldır yaşayan ve İstanbul İstiklal Caddesi\'nde, sokaklarda amatör müzik yaparken ünlenerek adını duyuran İran asıllı İsrailli solist ve şarkı sözü yazarı Michal Elia Kamal, Fransız Julian Dmag ve Mete Çiftçi\'den oluşan \'Light in Babylon\' grubuyla etkinlikte konser verdi.

Michal Elia Kamal, \"8 yıldır Türkiye\'de yaşıyorum. Türkiye\'yi çok seviyorum. Olympos\'u çok seviyorum. İkinci gelişim. İstanbul İstiklal Caddesi\'nde başladık, bir araya geldik. İstanbul o zamanlar Avrupa Kültür Merkezi olarak geçiyordu. Çok fazla kültürel faaliyet vardı. Güzel bir dönemdi. O dönemde karşılaştık. Sokakta çalmaya başladık. Ondan sonra ufak mekanlarda çalmaya başladık. Ufak bir CD demo yaptık. İnsanların çok hoşuna gitti, daha fazlasını istediler. Destek oldular. Turistlerin çok geldiği İstiklal Caddesi\'nde değişik kültürde insanların bulunması nedeniyle izleyici potansiyelimiz giderek büyümeye başladı. Daha sonra festivallerde çalmaya başladık. Yurt dışında, Avrupa\'da, Asya\'da. Daha sonra video klipler yapmaya başladık. İnsanlar bizi daha çok takip etmeye başladı\" dedi.

Mete Çiftçi de \"İstanbul\'da sokakta müzik yaparak kariyerimize başladık. Profesyonel müzisyenleriz. 3 yıldır sokakta çalmıyoruz. İki albümümüz oldu. İnsanlar bizi takip ediyor. Sadece Türkiye\'de değil dünyada da takip ediyorlar. ABD, Avrupa, Afrika ve Asya\'da birçok konserlerimiz oluyor\" diye konuştu.



