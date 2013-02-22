Light içecekler diyabet riskini yükseltiyor

Fransız Tıp Araştırmaları Enstitüsü INSERM’in yaptığı araştırmaya göre, haftada yarım litre light içecek içen kadınlarda diyabet tip 2 riski yüzde on beş artıyor.

Light içeceklerdeki tehlikenin, şekerli gazoz türü içeceklerden daha büyük olduğunu ortaya koyan araştırmada, karşılaştırma için taze sıkılmış meyve suyu içen kadınların sağlık verileri incelendi ve bu kadınlarda diyabet riski tespit edilmedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Enstitü'den Francoise Clavel-Chapelon ve Guy Fagherazzi, 1925- 1950 yıllarında doğan 66.188 kadının verilerini incelerken, iki ila üç yılda bir de beslenme alışkanlıkları hakkında bilgiler edinmişler.

Araştırmacılar, diyabet riskinin en yaygın olarak kullanılan tatlandırıcıyla ilgili olabileceğini söyledi. Aspartam kan şekeri miktarının yükselmesine dolayısıyla da ensülinin artmasına neden oluyor. Hatta tatlandırıcıların etkisi şekerle bile karşılaştırılabilir. Light içecek tüketiminin yüksek diyabet riskiyle doğrudan ilişkili olduğunu söylemek için başka araştırmalara gerek var.