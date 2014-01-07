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Sağlık

Lifli besinler astım tedavisinde fayda sağlıyor mu?

Araştırmacılar, lifli besinler, midedeki bakterileri etkileyerek; yağlı besin üretmesine ve bu asitlerin akciğerlerdeki tahrişe daha güçlü bir savunma sağladığını belirtti

07 Ocak 2014 10:47

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmaya göre, meyve, sebze ve tamamen tahıldan oluşan yiyeceklerin astım hastalığının tedavisinde faydası olabileceği ortaya çıktı.

Faraler üzerinde yapılan ve sonuçları Natural Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, bol lifli yiyeceklerden oluşan beslenme biçiminin akciğerlerdeki enflamasyonu azaltabileceğini gösteriyor.

Bol lifli ürünler midede emilmiş besinleri etkileyerek, bağışıklık sisteminin yapısını değiştirebiliyor. Araştırmacılar, işlenmiş yemeklerden yemenin astımın nedenlerinden biri olabileceğini düşünüyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, solunum kanalları bu süreçte tahrişe daha hassaslaşıyor ve bu durum da astımı tetikleyebiliyor. Sorunun çözümü midede yaşayan bir bakteride yatıyor.

İnsan vücudundaki hücrelerde trilyonlarca mikrop bulunuyor. Giderek artan sayıda araştırma, bu bakterilerin insan sağlığına büyük faydası olduğuna işaret ediyor.

İsviçre’de Lozan Üniversitesi’nden bir ekibin yaptığı araştırmaya göre bol ve az lifli yiyecekler midedeki bakterilerin çeşidini etkileyebiliyor. Bol lifli ürünler sayesinde midede bulunan bakteriler daha çok yağlı asit üretiyor. Bu asitler daha sonra kanda emiliyor.

Araştırmacılar bu asitlerin bağışıklık sistemine sinyal göndererek akciğerlerdeki tahrişe karşı daha güçlü bir savunma sağladığını söylüyorlar. Az lifli yiyecekler ise böyle bir etkiye sahip değiller.

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