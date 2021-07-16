Liderlerin bayram programı belli oldu

Türkiye, bayramı karşılamaya hazırlanırken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Erdoğan ve Bahçeli KKTC'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere arife günü olan 19 Temmuz'da KKTC'ye gidecek.

Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik edecek. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli bayramın birinci günü de KKTC'de olacak, bayram namazını burada kılacak. Erdoğan, Şentop ve Bahçeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı programına katılacak.

Kılıçdaroğlu, ailesiyle Ankara dışında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nı ailesiyle Ankara dışında geçirecek.

Akşener, İstanbul'da olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da ailesiyle olacak. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar Ankara'da, Pervin Buldan ise İstanbul'da olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramı Eskişehir'de karşılayacak.

Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bayramı İstanbul'da kutlayacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bayramı Ankara'da karşılayacak.