Liderler teröre karşı birlikte yürüdü

Paris’te 12 kişinin hayatını kaybettiği Charlie Hebdo mizah dergisi saldırısını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe, 1 milyonun üzerinde kişiyle birlikte dünya liderleri de katıldı.

Yürüyüşe Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı David Cameron, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Belçika Başbakanı Charles Michel, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov başta olmak üzere çok sayıda lider katılıyor.