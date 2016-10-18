Liderler, partilerinin grup toplantısında neler söyledi?

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemi değerlendirdi.

AKP grup toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım, koalisyon güçlerinin hava desteğiyle başlatılan Musul operasyonuna ilişkin olarak, "Olan biteni yakından takip ediyoruz. Planlarımız, hesaplarımız yapılmıştır. Operasyonda da olacağız, masada da olacağız sözünün arkasındayız" dedi. "Şu anda operasyonda ön saflarda olanlar bizim Başika'da eğittiğimiz milislerdir" diyen Yıldırım, "Ninova mücahitleri operasyona katılmışlardır. Havadan müdahalede bizim hava kuvvetlerimiz de yer almıştır" ifadesini kullandı.

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım "Prensip olarak koalisyonun içinde olmamız konusunda mutabakat var" dedi.

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CHP grup toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklulukları devam eden İslamcı yazarlardan Altan kardeşlere, Necmiye Alpay'dan Aslı Erdoğan'a tüm yazar ve gazetecilerin serbest kalması gerektiğini belirterek "Dilbilimci Necmiye Alpay, 21. yüzyılda edebiyat dünyasına damgasını vuracak 50 isim arasında gösterilen Aslı Erdoğan, Altan kardeşlerden tutun Murat Aksoy'a kadar tüm gazetecilerin, yazarların, çizerlerin serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi. Türkiye ekonomisinin iyi durumda olmadığını da sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu "Ekonomi iyi gitmiyor. Çünkü kimin devleti yönettiği belli değil. Bir cumhurbaşkanı iki başbakan var. Biri asıl, biri gölge. Kimin ne yaptığı, ne söylediği belli değil" ifadesini kullandı.

CHP lideri 15 Temmuz sonrası gerçekleştirilen tutuklamalarla ilgili olarak "Polisi, hâkimi, savcısı, öğrencisi, öğretmeni, gazetecisi, yazarı, bilim insanı hapiste bunları doğru bulmuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra sendikalara üye olan öğretmenlerin açığa alınmasına ilişkin olarak "Açığa alınana öğretmenlerin haklarını sonuna kadar savunacağız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu "Darbe fırsatçılığı yapıp sendikaya üye oldu diye öğretmenlerin görevine son verilmesini asla kabul etmiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu "Anayasal bir haktır. Sivil toplum, sendikacılık bizim anayasamızda güvence altına alınan kurumlardır" diye konuştu.

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HDP grup toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, IŞİD'in elin bulunan Musul'a yönelik dün bağlayan operasyon hakkında "Masada da sahada da olacağız" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Demirtaş, "'IŞİD ile mücadele ediyorum' diyorsun ama, sen önce Antep’i IŞİD’den temizle de sonra gel Musul’u temizle" diye konuştu.

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MHP grup toplantısı

Başkanlık sistemiyle ilgili açıklaması tartışma yaratan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında sözlerine açıklık getirdi. "Sayın Cumhurbaşkanı fiili başkanlık yapmaktadır ve bu durum anayasaya aykırıdır" diyen Bahçeli, "Ya Cumhurbaşkanı bu fiili durumu uygulamaktan vazgeçsin, ya da bu fiili duruma hukuki boyut kazandırılarak ülkeye derin nefes aldırılmalıdır" diye konuştu. "Az bekleyin biraz daha sabredin biz şartlar oluşursa egemenliğin sahibi aziz milletimize herhangi bir sorunun çözülmesi için müracaat etmekte en ufak sakınca görmeyiz" diyen Bahçeli, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. MHP parlamenter sistemin revize edilip reformundan yanadır. Türk milletine güveniyorum, AKP'nin anayasa hazırlığını TBMM'ye getirmesi halinde sağlıklı ve makul bir netice alacağına yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.

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