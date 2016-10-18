Bahçeli'den "Başkanlık sistemi için millete gidelim" mesajı

Başkanlık sistemiyle ilgili açıklaması tartışma yaratan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında sözlerine açıklık getirdi. "Sayın Cumhurbaşkanı fiili başkanlık yapmaktadır ve bu durum anayasaya aykırıdır" diyen Bahçeli, "Ya Cumhurbaşkanı bu fiili durumu uygulamaktan vazgeçsin, ya da bu fiili duruma hukuki boyut kazandırılarak ülkeye derin nefes aldırılmalıdır" diye konuştu. "Az bekleyin biraz daha sabredin biz şartlar oluşursa egemenliğin sahibi aziz milletimize herhangi bir sorunun çözülmesi için müracaat etmekte en ufak sakınca görmeyiz" diyen Bahçeli, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. MHP parlamenter sistemin revize edilip reformundan yanadır. Türk milletine güveniyorum, AKP’nin anayasa hazırlığını TBMM’ye getirmesi, ilke ve hassasiyetlerimizi gözetmesi halinde, sağlıklı ve makul bir neticenin alınacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Yeni anayasa yaptığım değerlendirmeler hafta boyunca tüm yönleriyle tartışılmıştır. Referanduma yeşil ışık yakmadığımız herkesin gündemini işgal etmişlerdir. Anlam krizi yaşayan biçareler yine kendilerini belli etmişlerdir. Leb demeden leblebiyi anlayan ileri zekalılar demediğini bırakmamıştır. İtham ve itiraf oklarını pervasızca fırlatmışlardır. Biz ne dediğimizin bilincindeyiz, dedim ki "Türkiye'de fiili bir durum var, bu çözülmeli. Ülke yasa ve anayasaya uygun değildir suç işlenmektedir. Ya cumhurbaşkanı fiili başkanlık uygulamasından vazgeçsin ya da fiili durumun hukuki boyut kazanabilmesinin yol ve yöntem kazanmasıdır" bunu anlamayan varsa yeni baştan alfabeyi öğretir gibi anlatmaya varım. Diğer yandan "AKP'nin başkanlık sistemiyle ilgili inadı sürecekse o zaman karşımıza iki seçenek çıkacaktır" yorumunu yaptım. Anayasa hazırlığı varsa TBMM'ye getirmelidir. Sanıyorum bu ifadelerin anlaşılmayan bir yönü yoktur. "Bu anayasa değişiklik teklifi genel kurulda ya 367 sınırını aşarak kanunlaşacak ya da 337 eşiğinde kalarak referandumda sunulacaktır" dedim. Bunun üzerine sırayla saldıranların ağzından öylesine suçlamalar duyuldu ki şaşırmamak imkansızdır. AKP'nin koltuk değneği, yedek lastiği, kurtarıcı meleği dediler. Bindiğimiz dalı kestiğimizi uydurdular. İhanetle verkaça girdiğini unutup AKP'ye pas verdiğimizi dillendirdiler. Arka kapısı diplomasisi yürüttüğümüzü söylediler. Dilenci gibi karşımıza dikilenler denize düşüp yılana sarılmadılarsa kesinlikle hakaret ve hezeyanın dibine batmıştır. ahmak ata binerse bey oldum sanırmış. Şalgam aşa girerse yağ oldum sanırmış. Bunlarınki tam da budur. Bu şahıslara tavsiyem, söz biliyorsanız söyleyin inansınlar. Bilmiyorsanız susun alayınızı adam sansınlar. MHP'nin ne dediği bellidir. Hükümet sistemi üzerinde yapılan tehlikeli oynamalar rejim krizine dönüşebilecektir. Ya fiili durum düzelsin evli evine dönsün. Ya da fiili durum hukuki boyut kazanarak hukuksuzluk son bulsun. Biz millete gitmekten korkmayız, millet neye karar verirse baş göz üstüne diyerek gereğini yaparız. CHP niye celalleniyor, niye rahatsız oluyor. Kuytu köşelerde PKK ile fiskos yaparken biz bir teklifle gelince mi kıyamet kopuyor.

Hem kaçma hem davul çalma siyasi ahlaka sığar mı. 15 Temmuz'dan sonra başka bir Türkiye tablosuyla karşılaştığımızı üstüne basa basa belirtiyoruz. Hukuksuzluğun bir devlet kaybına neden olduğunu biliyoruz. CHP'li sözcülere, saldırgan zevata ne desek boştur. Akılsız başa söz neylesin? CHP ve yandaşları düğüne giderler zurna beğenmezler. Hamama girerler kurna beğenmezler.

Az bekleyin biraz daha sabredin biz şartlar oluşursa egemenliğin sahibi aziz milletimize herhangi bir sorunun çözülmesi için müracaat etmekte en ufak sakınca görmeyiz. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. MHP parlamenter sistemin revize edilip reformundan yanadır. Türk milletine güveniyorum, AKP’nin anayasa hazırlığını TBMM’ye getirmesi, ilke ve hassasiyetlerimizi gözetmesi halinde, sağlıklı ve makul bir neticenin alınacağına inanıyorum.