Liderler, partilerinin grup toplantısında neler söyledi?

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemi değerlendirdi.

Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

AKP grup toplantısı

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'de terör eylemlerinin devam etmesi halide, daha önce 'kırmızı çizgi' olarak açıkladıkları Fırat Nehri'nin ilk kez doğusuna geçilebileceğinin mesajını verdi. Yıldırım "Fırat'ın batısı diyoruz ama eğer terör eylemleri Fırat'ın doğusunda da devam ederse, orası için de gereğini yaparız" dedi. Yıldırım, Fırat Nehri'nin batısındaki YPG ve PYD'yi işaret ederek "Bölgedeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık ayrıca terör örgütlerinin sızmak suretiyle intihar eylemi yapmalarına büyük önlem aldık. 911 kilometre Suriye ile bizim hududumuz var. 911 kilometre hududun her karışını güvenli hale getirmek bizim görevimiz" diye konuştu.

Yıldırım, darbe girişimi soruşturması kapsamında mağduriyetler yaşandığına dair iddialarında bulunan ana muhalafet partisi CHP hakkında "Tuzaklara karşı da dikatli mağdur edebiyatının tehlikeyi gölgelemesine izin vermeyelim. Ülkenin içindeki tehlikeyi es geçiyor. Sabah akşam mağduriyet üzerinden kafa karıştırmaya devam ediyor. Pişkin pişkin mağdur edebiyatı yapacağına Yenikapı ruhuna sahip çık" dedi.

Başbakan Yıldırım, AKP Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert ve AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman'ın öldürülmesiyle ilgili olarak, "Terör örgütünün alçakça işlerinden, yeni bir döneme girdiğini görüyoruz. Aslında bunu bir süredir dillendiriyorlar. Özellikle AKP yöneticilerine yönelik saldırıların arttırılması yönünde örgüt yöneticilerinin bir süredir talimatı var. Milletimiz bilsin ki gerektiğinde canımızı bu ülke için feda etmeye hazırız" dedi.

Darbe girişimini gerçekleştirdiği ileri sürülen 'FETÖ' mensubu kişilerin AKP içinde de bulunduğuna dair iddialara değinen Yıldırım, "Türkiye genelinde olduğu gibi AKP içinde de FETÖ'ye karşı aynı mücadeleyi verdik, veriyoruz" dedi.

Konuşmanın tamamına ulaşmak için tıklayın.

CHP grup toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anayasada tanımlı görev ve yetkilerinin sınırlarını aştığını savundu. "Dışişleriyle ilgili konuşması gereken biri varsa Dışişleri Bakanı'dır, o konuşmuyorsa Başbakan konuşur. Neden Cumhurbaşkanı konuşuyor?" diyen Kılıçdaroğlu "Enerji konferansı yapıyor, Başbakan yok ortada. İki tane resmi Başbakan var, biri fiili başbakan Binali Yıldırım, biri gölge başbakan Berat Albayrak. Sayın Binali Yıldırım, koltuğunuzun hakkını verin ve yetkilerinizi başkalarıyla paylaşmayın. Aksi halde siz kan kaybediyorsunuz" ifadesini kullandı.

AKP Grup Toplantısı'nda konuşan Binali Yıldırım'ın "'FETÖ' konusunda CHP'nin faturası çok şişkindir. Şimdi pişkin pişkin mağdur edebiyatı yapacağına ülkeyi uçurumdan döndüren Yenikapı ruhuna sahip çıkın" ifadesini eleştiren CHP lideri "Bizim yaptığımız edebiyat değildir. 16 günlük bebeği annesinden koparmak bu edebiyat değildir Sayın Binali Yıldırım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, hakkında "Bilal Erdoğan'a 'basın yoluyla alanen hakaret ettiği" gerekçesiyle düzenlenen iddianameyle ilgili olarak da "2 bin 800 yıllık iddianame düzenlemezseniz adam değilsiniz" dedi.

Konuşmanın tamamına ulaşmak için tıklayın.

HDP grup toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, partisinin grup toplantısında konuştu. 10 Ekim 2015’te Barış Mitingi’ne düzenlenen çifte canlı bomba saldırısının yıldönümünde hayatını kaybedenleri anmak için buluşanlara polisin müdahale etmesi ve gözaltıların yaşanmasını eleştiren Yüksekdağ, “Bize bölücü diyenler, Türkiye’yi zalimler ve mağdurlar olarak böldü.” dedi.

Van’da ve Diyarbakır’da AKP’li parti yöneticilerinin öldürülmesine de değinen Yüksekdağ, “Van’da, Diyarbakır’da siyasi cinayetler yaşanıyor. Her gün silah sesi duyuyoruz. Sorumlusu siyaset alanını kapatan iktidardır.” dedi.

Konuşmanın tamamı için tıklayın.

MHP grup toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile birlikte Gülen cemaatine yönelik devam eden operasyonların PKK'ya da uygulanması gerektiği görüşünü savundu. Bahçeli, "Her hücreye yerleşmiş FETÖ'cülerin ayıklanması için olağanüstü şartlarda emek sarf edilmektedir. MHP olarak bu süreci makul ve meşru görüyoruz. FETÖ ile yapılan mücadelenin, yıldırıcı yöntemlerin PKK'ya da uygulanmasını bekliyoruz. MHP desteğe hazırdır" dedi.

Seçimle gelen cumhurbaşkanının hukuki durumuyla ilgili olarak "Şu anda anayasa çiğnenmekte ve suç işlenmektedir" diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istediği başkanlık sistemiyle ilgili olarak "Bu açık tehlikenin bertaraf edilebilmesi için iki yolumuz var. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı'nın fiili başkanlık durumundan vazgeçmesidir. Olmazsa fiili durumun hukuki boyutu kazandırılmalıdır. Her gün suç işleyen bir yönetimden bahsedilemez. AKP Başkanlık sistemiyle ilgili inadını sürdürecekse yine iki seçeneğimiz var" dedi.

Bahçeli, IŞİD'in elinde bulunan Musul'a yönelik ay sonuna kadar düzenlenmesi beklenen operasyonun Türkiye ile Irak arasında Başika Kampı'yla kriz çıkarmasına değinerek "Türk askere işgalci suçlamasını yapan Irak'a bakın. Musul'u bırakıp kaçan Irak'ın Türkiye'ye atarlanması, atıp tutması her şeyi özetlemektedir. Suriye ve diğer İslam ülkelerinin perişanlıklarını söylemeye bile gerek yoktur" dedi.

Konuşmanın tamamı için tıklayın