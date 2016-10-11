Figen Yüksekdağ: Bize bölücü diyenler, Türkiye'yi zalimler ve mazlumlar olarak ikiye böldü

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, partisinin grup toplantısında konuştu. 10 Ekim 2015’te Barış Mitingi’ne düzenlenen çifte canlı bomba saldırısının yıldönümünde hayatını kaybedenleri anmak için buluşanlara polisin müdahale etmesi ve gözaltıların yaşanmasını eleştiren Yüksekdağ, “Bize bölücü diyenler, Türkiye’yi zalimler ve mağdurlar olarak böldü.” dedi.

Van’da ve Diyarbakır’da AKP’li parti yöneticilerinin öldürülmesine de değinen Yüksekdağ, “Van’da, Diyarbakır’da siyasi cinayetler yaşanıyor. Her gün silah sesi duyuyoruz. Sorumlusu siyaset alanını kapatan iktidardır.” dedi.

Yüksekdağ’ın grup toplantısından yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle:

“1 yıl önce, ülkeyi yönetenler barışta ısrar edenlerin sözünü dinleseydi Türkiye toplu katliamlarla anılan bir ülke haline gelmeyecekti.

“Hesap vermemek için katliamların siyasi sorumlularını gizliyorlar. Hesap vermekten kurtulamazsınız, çünkü çok kan döktünüz.

“Katliamın yıl dönümünde resmi bir açıklama duydunuz mu? Bize bölücü diyenler, Türkiye’yi zalimler ve mağdurlar olarak böldü.

“Bu acılar unutulmaz. Kinci olduğumuz için unutmuyor değiliz, onlar unutturmuyorlar bize.

“Ölen gençler hiç gündemlerinde olmadı. Tam tersine, en yetkili ağızlardan “Bu vatan için daha çok kan dökülmesi gerek” denildi.

“Kim ölüyor? Onların bir çocuğunun tırnağına taş değdiğini duydunuz mu? Ölenler bu ülkenin yoksul halklarının evlatları.

“Bizlerin ‘suçu günahı’, “Ne için savaşıyorsunuz, savaşmak için bir neden yok” demek.

“Türkiye tüm bölge için demokratik bir model olabilirdi, hala da olabilir. Ama bunun güvencesi biziz, bu iktidar değil.

“Suriyeli mültecilere kucak açmakla (ki kötü de olsa doğru yaptı) övünüyorlardı, değil mi? Şırnak halkı kendi şehrine giremiyor!

“Şırnak'ta toprağından uzaklaşmamak için 10-15 km ötede çadır kuran 3 bin insanı kovmaya çalışıyorlar. Bu sürgün değilse nedir?

“Yüksekova'da panzerden ateş açılıyor, yapılan açıklama yüz karası, "teknik arıza olmuş"muş. Arızanın nerede olduğunu biliyoruz.

“Van’da, Diyarbakır’da siyasi cinayetler yaşanıyor. Her gün silah sesi duyuyoruz. Sorumlusu siyaset alanını kapatan iktidardır.

“Çıkıyor en küçük muhalefet, başkanlığı onaylıyor. Ana muhalefet partisi de “en iyi nasıl muhalefet edilmez”in kitabını yazıyor.

“Hiç siyasi liderliği olmayan darbe girişimi duydunuz mu? Tarihte yok. Ama ne hikmetse Türkiye’de siyasi sorumlu hala yok ortada.

“Kendi içlerine yönelik bir darbeci operasyonu başlatırlarsa alt üst olacaklarını, dengelerini yitireceklerini biliyorlar.

“Gülen en büyük Türk büyüklerinden’ diyen AKP'li Hüseyin Kocabıyık Darbeyi Araştırma Komisyonu üyesi. Ne yapmaya çalışıyorsunuz.

“Darbeyi Araştırma Komisyonu darbeyi yapanları açığa çıkarma komisyonu mu, darbeyi yapanlarla yeniden birleşme komisyonu mu?

“Gülen’in öven AKP vekili “Savcı yok mu Demirtaş’ı tutuklayacak” diyor? Memlekette gerçek bir savcı olsa başta seni tutuklardı.

“Hz. Hüseyin, ‘Yezid’e biat etmeyeceğim’ demeseydi tarih nasıl yazılırdı? Yolundan dönmeyenlerin kararlılığını yazacağız biz de.”