Kılıçdaroğlu: İki başbakan var; biri resmi, diğeri gölge başbakan Berat Albayrak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anayasada tanımlı görev ve yetkilerinin sınırlarını aştığını savundu. "Dışişleriyle ilgili konuşması gereken biri varsa Dışişleri Bakanı'dır, o konuşmuyorsa Başbakan konuşur. Neden Cumhurbaşkanı konuşuyor?" diyen Kılıçdaroğlu "Enerji konferansı yapıyor, Başbakan yok ortada. İki tane resmi Başbakan var, biri fiili başbakan Binali Yıldırım, biri gölge başbakan Berat Albayrak. Sayın Binali Yıldırım, koltuğunuzun hakkını verin ve yetkilerinizi başkalarıyla paylaşmayın. Aksi halde siz kan kaybediyorsunuz" ifadesini kullandı.

AKP Grup Toplantısı'nda konuşan Binali Yıldırım'ın "'FETÖ' konusunda CHP'nin faturası çok şişkindir. Şimdi pişkin pişkin mağdur edebiyatı yapacağına ülkeyi uçurumdan döndüren Yenikapı ruhuna sahip çıkın" ifadesini eleştiren CHP lideri "Bizim yaptığımız edebiyat değildir. 16 günlük bebeği annesinden koparmak bu edebiyat değildir Sayın Binali Yıldırım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, hakkında "Bilal Erdoğan'a 'basın yoluyla alanen hakaret ettiği" gerekçesiyle düzenlenen iddianameyle ilgili olarak da "2 bin 800 yıllık iddianame düzenlemezseniz adam değilsiniz" dedi.

Anayasa, cumhurbaşkanının yetki ve sınırlarını nasıl tanımlıyor?

Anayasanın, cumhurbaşkanının yetki ve sınırlarını tanımlayan 104 ve 105'inci maddeleri şöyle:

Madde 104: Görev ve yetkileri

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:

a) Yasama ile ilgili olanlar:

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak, Kanunları yayımlamak, Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak, Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar:

Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek, Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak, Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek, Genelkurmay Başkanını atamak, Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek, Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, Kararnameleri imzalamak, Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak, Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak, Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, Üniversite rektörlerini seçmek,

c) Yargı ile ilgili olanlar:

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

Madde 105: Sorumluluk ve sorumsuzluk hali

Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.

"İki başbakan var; biri resmi, diğeri gölge başbakan Berat Albayrak"



Partisinin grup toplantısında partililere hitap eden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bunlar terör örgütünün şehit ettiği askerlerimiz. Köklerini kazıyacağız, yeni tedbirler alacağız deniyor. Ya arkadaş ne yapacaksınız bir an önce yapın. Kanun dediniz yetki verdik, anayasa değişikliği gerekiyor dediniz ona da izin verdik. Şehitlerin arkası neden kesilmiyor.

Önlem alıyoruz, ne önlemi alıyorsunuz? Genelkurmay'ın açıklaması, son birkaç aydaki şehit sayımız 88. Siviller hariç. Düne kadar yaptıkları işlerin ne kadar yanlış olduğunu hatırlatıyorduk, böyle önlenmez diyorduk, siz anlamazsınız diyorlardı. 2002'de terörsüz bir ülke devraldılar, şimdi terör batağındayız.

"Aman ha sesinizi çıkarmayın, iyi şeyler yapın" dememizi istiyorlar, peki vatandaşın sesini kim dillendirecek? O da bizim görevimiz. Ülkemizde barış ve huzuru savunuyoruz, bunun olmasını istiyoruz. Teröre hep birlikte karşı çıkacağız, her ortamda lanetlememiz lazım. Yeri geldiğinde doğruları söylemekten kaçınmayacağız, yeri geldiğinde eleştirmekten de kaçınmayacağız.

Van'ın Özal ilçesi Başkan Yardımcısı PKK'lı terörist tarafından öldürüldü, aileyi aradım baş sağlığımı ilettim. Dicle İlçe Başkanı hayatını kaybetti. Düzenlenen terör saldırısı sonrası iki AKP Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti. Başta Binali Yıldırım başta olmak üzere bütün AKP camiasına baş sağlığı mesajlarımızı iletiyoruz.

"Terörü haberleştirmek ne zaman suç oldu?"

Bu sabah saatlerinde bir gazetecinin evi basıldı. DHA'nın Tunceli'de görev yapan muhabiri. Bakın gerekçeyi okuyorum; "Toplantı, gösteri, eylem, yürüyüş gibi olayları haberleştirerek terör örgütünün propagandasını yapmak"

Anlamak mümkün değil, gazetenin haber yapması ne zaman suç oldu? Öyle istiyorlar ki terör haberi yapılmasın. Bir haber yapmak ne zamandan beri terör örgütü propagandası oluyor. Teröristi yakalarsın, kimse bir şey demiyor ki buna. Ama bir gazetecinin tutuklanması bizim haber hakkımızın kısıtlanması demektir.

Ankara Garı'nda ölenlerin sayısını hala bilinmiyor. 100, 101, 103, 107 hep değişik sayılar söyleniyor. İşin aslını iddianameden öğreniyoruz, 101 diyor. Peki sonradan ölenler? Ya askerler güle oynaya askerden dönmek istiyorlar. Gençlerimiz güle oynaya dolaşmak istiyorlar. Bütün partiler gittiler, bütün büyükelçiler gittiler, karanfil bıraktılar.

Dün bunun yıl dönümüydü aileler geldi, yine anmak istiyorlar. Biber gazı, cop, şiddet... Türkiye'ye yakışmıyor arkadaşlar, yakışmıyor. Bir annenin kendi çocuğunun öldüğü yere karanfil bırakması suç mudur? Biz bu ayıbı ortadan kaldırmak için daha ne kadar bekleyeceğiz? Aileler gelmiş, karanfilleri bırakırlar, bir iki konuşup giderler.

Garda önlem almayan dönemin hükümetiydi, bütün güvenlik raporları ortaya çıktı. O aileler tazminat davası açtıklarında bu davaların hepsini kazanabilirler çünkü önlemi almayan hükümetin kendisi. Önlemi almayan hükümet, terörü gerçekleştiren terör örgütü IŞİD'in militanları. İslamı şiddetle tanımlatmaya başladı bunlar.

70 ilden katılım oldu, kokteyl terör örgütü diyorlardı. Şimdi IŞİD terör örgütünden dert yanmaya başladılar, 70 yılda bu terör örgütü eleman devşirirken bu ülkenin iktidarında hangi parti var?

"Türk askerleri Irak halkının güvenliği için Başika'da"



Değerli arkadaşlarım işin özü ülke iyi yönetilmiyor. Bir ayrıma geldik dış politikada, Musul operasyonu başlayacak. Nedir Musul operasyonu? IŞİD bölgeden atıldıktan sonra yeni politikaların gündeme gelmesidir. Türkiye'nin bu noktada çok dikkatli bir dil kullanmalıdır. Erdoğan ama, Dubai merkezli bir kanala verdiği röportajda mezhepçilik endeksli bir politika gündeme getirdi. Dış politika, iç politikadaki söylemleriniz kadar basit değildir. Ne dedi sonra Irak Başbakanı? İşgalci Türkler Irak'tan çekilsin....

Irak'ın toprak bütünlüğünü her zaman savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Ortak kültürümüz var dedik, söylemeye devam edeceğiz. Başika'da bizim askerlerimizin bulunması sıradan bir olay değildir, Iraklıların güvenliği için Başika'da bizim askerlerimiz bulunuyor.

Buradan size ulaşan bazı söylemlerin iticiliğine kapılıp Başika'daki askerlerimizin topraklarınızı terk etmesini söylemeyin. Sorunlar çözüldükten sonra elbette ki askerlerimiz geri çekilecektir. IŞİD'in o bölgeden çıkmasını istiyoruz, kendi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini de sağlamalıyız. Biz Irak halkıyla dost olmaya kararlıyız.

"Sayın Binali Yıldırım, görevinizi paylaşmayın"

Dışişleriyle ilgili konuşması gereken biri varsa Dışişleri Bakanı'dır, o konuşmuyorsa Başbakan konuşur. Neden Cumhurbaşkanı konuşuyor? Enerji konferansı yapıyor, Başbakan yok ortada. İki tane resmi Başbakan var, biri fiili başbakan Binali Yıldırım, biri gölge başbakan Berat Albayrak

Sayın Binali Yıldırım, koltuğunuzun hakkını verin ve yetkilerinizi başkalarıyla paylaşmayın. Aksi halde siz kan kaybediyorsunuz. Musul ile ilgili birinin konuşması gerekiyorsa konuşacak kişi Dışişleri Bakanıdır, Başbakandır, Cumhurbaşkanı değil.

Bakın Türkiye ne ile anılıyor? Terör, darbe girişimi, tutuklu gazeteciler, ekonomik kriz. Bakın İstanbul'da Laleli ticareti diye bir şey vardı. Esnaf kazanıyordu, turizmi kalkındırıyordu. Kapalıçarşı'da hava parası bile servetti, Bağdat Caddesi keza öyle. Şimdi dükkanlar kapanıyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım otellerde eskiden İstanbul'da yer bulamazdınız. İstanbul gibi turizmin merkezi olan bir yerden söz ediyoruz. Çiftçinin halini, esnafın halini zaten sormuyoruz onların hali zaten perişan. Acaba bizi de hapse atarlar mı diye endişe ediyorlar bakın bu Türkiye'ye yakışmıyor.

"Hâkimlere gözdağı veriyorlar"

Gittiniz oy verdiniz. 14 yıldır iktidarda olmalarına katkı verdiniz. 14 yılda ne istedilerse yaptılar. Kanun dediler, çoğunlukları vardı, çıkardılar. Hiç kimse önlerinde engel değil ama bütün başarısızlıklarını belli gruplara yükleme konusunda ciddi bir beceri sergilediler. Hakkını yemeyelim. Dönem geldi bizi PKK kandırdı, FETÖ kandırdı dediler. Esad kandırdı dediler, Kaddafi kandırdı dediler. Siz çıkıp şu soruyu sormadılar. Her gelen sizi kandırsın diye mi oy verdik? Böyle bir şey olabilir mi? Kandırılan bir iktidar Türkiye’yi yönetebilir mi? Oy veren bütün yurttaşlarım, elinizi vicdanınıza koyun ve ona göre düşünün. Türkiye bu kadar ağır bir yükü taşıyamıyor. 14 yıldır bizim haberimiz yoktu diyorlardı, değil mi? Fethullah Gülen Terör Örgütü’nden haberimiz yoktu diyorlar. Hepsinin altında kapı gibi imzası var.

Hakimlere gözdağı veriyorlar. Sakın ola aksi karar vermeyin. Benim hakkımda da 2 yıl 8 ay dava açılmış. 2800 yıllık iddianame düzenlemezseniz adam değilsiniz. Sanıyorlar ki çekileceğiz, korkacağız. Kim açmış Bilal oğlan açmış. Senin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz.

"Yenikapı ruhu var, sakın sesinizi çıkarmayın"

Suçu şahsi olmaktan çıkardınız, kolektif suç haline getirdiniz. Adamı alıyorsunuz, eşini de alıyorsunuz. Bütün o çocuklara sahip çıkacağız. Hapishaneler tıka basa dolu. Cezaevlerinde kötü muamele de var, işkence de var. Bunu ben söylemeyeceğim de kim söyleyecek? Hapishaneleri açmaktan korkuyorlar. Orada kötü muamele var. İnsan hakları ihlalleri var. Zulmün karşısında tutan dinsiz şeytandır, ben şeytan değilim, şeytan sensin.

Yenikapı ruhu var sakın sesinizi çıkarmayın. Biz bunu söylemeyeceğiz de kim söyleyecek. Biz demokrasiyi, insan haklarını savunmayacağız da kim savunacak? Hapisteki gazeteciler. Niye hapse atarsınız? Neden kelepçe vurursunuz?

Neden üniversite hocalarının işine son verirsiniz? Mağdur edebiyatı yapmayın diyorlar. Bizim yaptığımız edebiyat değildir. 16 günlük bebeği annesinden koparırsan bu edebiyat değildir Sayın Binali Yıldırım.

Özet yılmayacağız, mücadele edeceğiz. Özet demokrasi için savaşacağız. Özet Türkiye’deki 1 milyon mağdura sahip çıkacağız. Bütün masumlara, mazlumlara sahip çıkacağız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Özet, bayrağımızı, insanımızı seviyoruz. Güzel bir Türkiye’yi inşa etmek için çalışacağız."