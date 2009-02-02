Liderler arasında en düşük not Erdoğan'a

İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Davos’ta ağırlığını koyan liderlere not verdi. En düşük notu Erdoğan aldı



Almanya Başbakanı Merkel 9, Çin Başbakanı Wen Jibao 7.5, Rusya Başbakanı Putin 5, Japonya Başbakanı Taro Aso 7 alırken, en düşük not 4 ile Recep Tayyip Erdoğan’a verildi.



Diplomasi felaketi



Hürriyet gazetesinin haberine göre, karneyi hazırlayan gazetenin ekonomi uzmanı yazar Danilo Taiano, Erdoğan için "Uluorta Peres ile kavgası yarı diplomasi felaketiydi. Türkiye bir süredir İsrail ile Arap dünyası arasında dürüst arabuluculuğa soyunmuştu. Belki Hamas’ı savunarak Peres ile ağız kavgasına girmesi kendi ülkesinde beğeni ile karşılandı ama eş değerde başka yönde uzaklaştırdı. Uzun vadeli diplomatik çabalar yanlış zamanda geriye doğru hamle yaptı" yorumunda bulundu.

