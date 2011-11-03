-Liderler "Aile fotoğrafı" çektirdi CANNES (A.A) - 03.11.2011 - Fransa'nın Cannes kentinde başlayan liderler zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanları ''Aile fotoğrafı'' çektirdi. Cannes'da bugün başlayan toplantının çalışma yemeğinin ardından liderler, fotoğrafın çekileceği bölüme geçti. Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Hindistan Başbakanı Manmohan Sing arasında yer alan Başbakan Erdoğan, hemen önündeki sırada duran ABD Başkanı Barrack Obama ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile ayak üstü sohbet etti.