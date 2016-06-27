Lice'ye gitmek isteyen 75 'canlı kalkan' 3 gündür gözaltında

Diyarbakır’ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 5 gün önce başlatılan operasyona karşı bölgeye gitmek isterken gözaltına alınan 75 canlı kalkandan 25’inin ifade işlemleri bitti.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 25 kişiye emniyette “Canlı kalkan olarak mı gittiniz?, “Talimatı kimden aldınız” soruları soruldu. TEM Şube’de alınan ifadelerinin ardından 25 kişinin bugün Diyarbakır Adliyesi’ne götürülmesi bekleniyor.

Geri kalan 46 kişinin ise bir kısmı TEM Şube’de bir kısmı da yoğunluktan dolayı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube’de ifade veriyor.

DİHA'nın haberine göre, ifadesi alınanların isimleri şöyle: Nalan Gözen, Özlem Noyan, Rezan Ay, Arzu Akşahin, Bermal Birtek, Celile Akgül, Dilfikar Döğer, Fikriye Tanrıkulu, Gülçin Bozkuş, Gülistan Kılıç, Hasine Alak, Hasret Akay, Hayat Akyol, Halime Bayram, Kadriye Özcanlı, Afife Kolakan, Abdulah Dengiz, Afif Durğaç, Ahmet İnmez, İzzet Evruk, Kerem Canpolaten, Mazlum İldan, Mehmet Aslan, Mesut Tura, Mustafa Heval Candan.

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