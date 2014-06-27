'Lice’nin Feryadı' Kadıköy’de izleyici ile buluşacak

Son dönemde yaşanan kalekol protestolarıyla gündeme gelen Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 1993 yılında güvenlik güçleri tarafından işlenen cinayetleri anlatan “Hawara Lice/Lice'nin Feryadı” belgeselinin ilk açık hava gösterimi İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Belgesel, geçen yıl Lice’de güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Medeni Yıldırım'ın öldürüldüğü tarih olan 28 Haziran'da izleyici ile buluşacak. Yönetmenliğini gazeteci Veysi Polat’ın yaptığı yapımcılığını Reşit Cantürk’ün üstlendiği “Hawara Lice/Lice'nin Feryadı” belgeseli, Kadıköy Mahalle Forumu ve Yeldeğirmeni Platformu’nun katkılarıyla 28 Haziran saat 20.00’de Bahariye Caddesi'nde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Gösterim sırasında, 3G sistemiyle Medeni Yıldırım'ın öldürüldüğü Lice'nin Kayacık (Hezan) Karakolu önüne canlı bağlantı yapılarak Yıldırım ailesinin mesajı da canlı olarak kalabalığa aktarılacak. Lice'de Ekim 1993'te 18 sivilin öldürülmesi ile sonuçlanan olayları anlatan belgeselde emekli Astsubay Hüseyin Oğuz, Lice Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Cantekin ve yakınlarını kaybeden, evleri yakılan ilçe sakinlerinin tanıklıklarına yer veriliyor.