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Lice'de Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne eşzamanlı saldırı

İlçede, esnaf kepenk kapatırken, vatandaşlar evlerine çekildi

10 Ağustos 2015 18:26

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı olduğu öne sürülen iki grup tarafından, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na eş zamanlı saldırıda bulunuldu. Saldırının ardından olay yerinden araçla uzaklaşan bir grup, ilçe merkezinde kaza yaptıktan sonra aracı bırakarak kırsal alana doğru kaçmaya başladı. Diğer grup ile güvenlik güçleri arasında ise çatışma çıktı.

Can kaybının yaşanmadığı saldırının ardından PKK’lı bir grup, geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Grup, ilçe merkezinde bulunan Atatürk Çarşı Merkezi’nde kaza yaptı.

Daha sonra araçtan inen grup, hızla kırsal alana doğru kaçmaya başladı. Diğer grup ile güvenlik güçleri arasında ise çatışma çıktı. Yoğun ateş seslerinin geldiği ilçede, şiddetli çatışma sürerken, güvenlik güçlerine havadan skorsky tipi helikopterler de destek veriyor.

Öte yandan, ilçe merkezine çok sayıda zırhlı araç ve Özel Harekat polisleri sevk edildi. İlçede, esnaf kepenk kapatırken, vatandaşlar evlerine çekildi.

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