Şırnak'ta helikoptere roketatarlı saldırı: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi’nde sikorsky helikoptere PKK’lı olduğu öne sürülen bir grup roketar ve Doçka uçaksavar silahıyla ateş açtı. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. PKK’lıların bulunduğu öne sürülen bölgeler kobra helikopterlerle bombalandı. Hürriyet'in haberine göre, şehit askerin tezkeresini alıp memleketine gitmek için helikoptere binen Doğan Acar olduğu belirtildi.

Saldırının ardından Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’ndan kalkan kobra helikopterler saldırıyı gerçekleştiren PKK’lıların bulunduğu öne sürülen alanları bombalayıp, yoğun ateş altına alındı. Bölgede PKK’lıları etkisiz hale getirmek için operasyonlar sürüyor.