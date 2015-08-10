T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şırnak'ta helikoptere roketatarlı saldırı: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Saldırının ardından PKK'lıları bulunduğu öne sürülen bölgeler Kobra helikopterler tarafından bombalandı

10 Ağustos 2015 13:59

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi’nde sikorsky helikoptere PKK’lı olduğu öne sürülen bir grup roketar ve Doçka uçaksavar silahıyla ateş açtı. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. PKK’lıların bulunduğu öne sürülen bölgeler kobra helikopterlerle bombalandı. Hürriyet'in haberine göre, şehit askerin tezkeresini alıp memleketine gitmek için helikoptere binen Doğan Acar olduğu belirtildi.

Saldırının ardından Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’ndan kalkan kobra helikopterler saldırıyı gerçekleştiren PKK’lıların bulunduğu öne sürülen alanları bombalayıp, yoğun ateş altına alındı. Bölgede PKK’lıları etkisiz hale getirmek için operasyonlar sürüyor.

ETİKETLER

askerşırnakbeytüşşebabsaldırıpkkaskeröldüşehit oldubombalama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24