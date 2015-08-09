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Midyat’ta polis aracına ateş açıldı: 1 polis hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan polislerden biri hayatını kaybederken, durumu ağır olan diğer polisin tedavisi devam ediyor

09 Ağustos 2015 01:36

Mardin'in Midyat ilçesinde devriye görevi yapan sivil polislerin şüphelenerek durdurmak istediği bir başka araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Bir polis hayatını kaybederken, bir polis ise ağır yaralandı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Bahçelievler Mahallesi'nde devriye görevi yapan 47 LC 358 plakalı sivil polis aracına karşı yönden gelen minibüsten uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda araçta bulunan 2 polis ağır yaralandı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarından biri tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer polis memurunun tedavisi ise sürüyor.

Güvenlik güçleri, sivil polis aracını uzun namlulu silahlarla taradıktan sonra kaçan otomobili bulmak için ilçe genelinde operasyon başlattı, olayın terör bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor. 

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