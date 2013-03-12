T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Libya'da alkol zehirlenmesinden 51 kişi öldü

Alkollü içecek satışının yasak olduğu Libya'da 51 kişi karaborsadan alınan ve evde üretilen alkollü içeceklerden dolayı zehirlendi

12 Mart 2013 10:08

Libya'da en az 51 kişi evde üretilen alkollü içecekden dolayı zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişinin de hastaneye kaldırıldığı Libya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri cumartesi gününden bu yana alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınanların sayısının 378'e ulaştığını ve bu sayının artabileceğini belirtti.

Bir hastane yetkilisi, metanol zehirlenmesi görülen hastaların çoğunun böbreklerinin kurtarılması için diyalize bağlandığını söyledi.

Libya'da alkollü içecek satışı yasak olduğundan, bu tür içecekler ancak kara borsadan satın alınabiliyor. Bu içkilerin bir kısmı Tunus, Cezayir ve Malta'dan getiriliyor. Kaçak alkollü içecekler ise evlerde incir, hurma veya üzüm gibi meyvelerden üretiliyor.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, bazen içeceğin tesirini artırmak için 'sanayi alkolü' olarak bilinen metanol kullanılıyor. Metil alkol böbrek yetmezliğine, körlüğe, felce ve ölüme sebep olabiliyor.

Libya İçişleri Bakanı Hüseyin el Emri, yaptığı açıklamada, alkol üretildiği sanılan yerlerin kuşatıldığını söyledi.

ETİKETLER

libyaalkolyasakkaraborsaev üretimizehirölümmetanolhüseyin el emri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24