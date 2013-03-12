Libya'da alkol zehirlenmesinden 51 kişi öldü

Libya'da en az 51 kişi evde üretilen alkollü içecekden dolayı zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişinin de hastaneye kaldırıldığı Libya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri cumartesi gününden bu yana alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınanların sayısının 378'e ulaştığını ve bu sayının artabileceğini belirtti.

Bir hastane yetkilisi, metanol zehirlenmesi görülen hastaların çoğunun böbreklerinin kurtarılması için diyalize bağlandığını söyledi.

Libya'da alkollü içecek satışı yasak olduğundan, bu tür içecekler ancak kara borsadan satın alınabiliyor. Bu içkilerin bir kısmı Tunus, Cezayir ve Malta'dan getiriliyor. Kaçak alkollü içecekler ise evlerde incir, hurma veya üzüm gibi meyvelerden üretiliyor.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, bazen içeceğin tesirini artırmak için 'sanayi alkolü' olarak bilinen metanol kullanılıyor. Metil alkol böbrek yetmezliğine, körlüğe, felce ve ölüme sebep olabiliyor.

Libya İçişleri Bakanı Hüseyin el Emri, yaptığı açıklamada, alkol üretildiği sanılan yerlerin kuşatıldığını söyledi.