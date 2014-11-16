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Libya'da alıkonulan Türkler, Türkiye'ye döndü

İşçilerden 6'sı Adana'ya, 3'ünün ise Hatay'a gideceği öğrenildi

16 Kasım 2014 01:26

Libya'da alıkonulan 9 Türk, 16 günlük esaretin ardından Türkiye'ye döndü.

Libya'dan ayrılmak üzere Bingazi'den Misurata'ya giderken 31 Ekim tarihinden beri bir grup asker tarafından alıkonulan 9 Türk, serbest bırakılmalarının ardından Türkiye 'ye döndü. Afriqiyah Havayolları'nın seferiyle dün akşam saat 20:00'da La Abraq'tan İstanbul'a gelen Mustafa Can, Ethem Yılmaz, Mehmet Nuri Sağlam, Mehmet Ali Göktaş, Erdinç Artar, Sezer Yıldırım,Hasan Aslan,İsa Altunay,Orhan Karadağ Atatürk Havalimanı'nda Dışişleri Bakanlığı İstanbul İl Temsilciliği yetkilileri karşıladı. Yaşadıklarını Doğan Haber Ajansı’ndan Hüseyin Aslıyüce’ye anlatan işçilerden 6'sı Adana'ya, 3'ünün ise Hatay'a gideceği öğrenildi.

 

‘Herkese teşekkür ederiz’

 

Adana'da yaşayan ve lokantada çalıştığını söyleyen Ethem Yılmaz, “Bingazi'den Misurata'ya giderken yolda bizi askerler aldı. 12 veya 13 gün orda polis karakolunda kaldık. Bize çok iyi baktılar. Niçin alındığımızı bizde bilmiyoruz. Yanlış anlaşılmadan almış olabilirler. Daha sonra çok yardımcı oldular. Oradan bizi Libya Dışişleri bakanı ve İçişleri bakanı gelip aldı. Bütün masraflarımızı karşıladılar. 9 kişiyiz, bizim adımıza bizim için uğraşan herkese ve hükümetimize çok teşekkür ederiz" dedi.

 

Yaşananları anlattı

 

Sezer Yıldırım, ise "Uçakla Türkiye'ye dönmek için Bingazi' den Misurata'ya gidiyorduk. Bingazi'den bir buçuk saat sonra askerler el koydu. Hapishane gibi bir yere götürdüler.14 gün orada esir kaldık. Çok şükür kötü bir muamele yapılmadı. Oradan Meriç polis karakoluna götürdüler. Bir kontrolden geçtik. Ertesi günde Libya hükümeti bize el koydu. Sağ olsunlar Türkiye'ye geldik" dedi.

 

 Şikâyetlerini aktardılar

 

Bu arada işçiler kendilerine karşılayan Dışişleri Bakanlığı yetkilisine bazı şikâyetlerini sözlü olarak aktardı. Ethem Yılmaz, "Misurata'da bizi temsil etmek için çalışan konsolosumuz var. Konsolosumuz oraya gelip bizi temsil etmesi lazım ama onu yapmadılar. Bizim kızgınlığımız sinirlendiğimiz nokta bu arkadaşında evine haber vermişler biz ilgileniyoruz. Bizden yana orada hiç kimse bulunmadı. Ve gelmedi. Üzgünlüğümüz kızgınlığımız o. Bizim Türk vatandaşı olarak bu bizim hakkımız. Bizim için orada şartlar daha iyi biz burada evimize ekmek alacak iş bulamıyoruz, bizim için orada şartlar daha iyi olduğu için orada çalışıyoruz ne olursa gelip ilgilenmeleri gerekiyordu" dedi. 

 

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