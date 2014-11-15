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Libya'da alıkonan 9 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Çavuşoğlu, 31 Ekim'de Libya 'da alıkonulan 9 Türk'ün serbest bırakıldığını ve İstanbul 'a gelmek üzere olduklarını açıkladı

15 Kasım 2014 20:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Ekim'de Libya'da alıkonulan 9 Türk'ün serbest bırakıldığını söyledi.

3 Kasım'da Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezini arayan bir vatandaşın, Bingazi'de bir restoranda çalışan yakınlarından haber alamadıklarını belirtmesi üzerine konsolosluk yetkilileri harekete geçti.

Türkiye'nin Misurata Başkonsolosluğu bu durum üzerine çeşitli kanallardan girişimde bulunarak söz konusu kişilerin akıbeti hakkında bilgi toplamaya çalıştı.

Konsolosluk yetkilileri, 31 Ekim'de Libya'yı terk etmek üzere Bingazi'den Misurata'ya gelmek için yola çıkan 9 Türk vatandaşının, Bingazi'den çıktıktan kısa süre sonra belirsiz bir nedenden ötürü bir grup asker tarafından alıkonulduğunu öğrendi.

Misurata Konsolosluğu Libya Dışişleri Bakanlığı nezdinde yardım talep ederken Dışişleri Bakanlığı da Ankara'daki Libya Büyükelçiliği’nden bilgi istedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Ekim'de Libya 'da alıkonulan 9 Türk'ün serbest bırakıldığını ve İstanbul 'a gelmek üzere olduklarını açıkladı.

 

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