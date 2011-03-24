Libya tezkeresi bugün Meclis'te!

T24 - Türkiye1 asır sonra Libya'ya gidiyor. Hükümet asker sevki için tezkere ile Meclis'ten yetki isteyecek. Bölgeye toplam 5 gemi ve 1 denizaltı gidecek. Gemilerden ikisi Libya açıklarında.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin Gönüllüler Koalisyonu'nu feshetmeme ısrarı Türkiye'nin uçuş yasağı ile ilgili NATO'ya rest çekmesine neden oldu. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransız, İngiliz ve ABD'li meslektaşlarına "Tek komuta ve kontrol NATO'da olmalı, Haçlı Seferi olarak anılan bir operasyonun sorumluluğunu paylaşmamız mümkün değil" diye tepki gösterdi. Krizin aşılmaması durumunda NATO Libya'daki hava operasyonuna katılmayacak. Krizin aşılması durumunda ise Türkiye taahhüt ettiği 5 gemi ve 1 denizaltının yanı sıra bölgeye uçak da yollayacak. Türk uçakları hedef vurmayacak, fakat silah ambargosunu uygulayacak gemilerin korunması, devriyesi ve yakıt ihmalinde görev yapacak. Hükümet, bugün 14.00'te TBMM'ye önce bilgi sunacak ardından da Meclis'ten tezkere ile yetki isteyecek. Silah ambargosunun uygulanması için Türkiye 5 gemi ve 1 denizaltısını Bingazi'ye göndermeye hazır olduğunu resmen NATO'ya bildirdi. Tezkerenin çıkması halinde deniz unsurlarının hazır olabilmesi için bölgeye takviye yapıldı. Akdeniz açıklarında bulunan iki geminin yanı sıra iki gemi daha yola çıktı.





100 YIL SONRA



Türk askerleri BM'nin 1970 ve 1973 sayılı kararı doğrultusunda NATO, Libya'da göreve gidiyor. Türkiye de önce Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunları olan denizcilerle, daha sonra da havacılarla bu operasyonda aktif rol alacağını ittifaka bildirdi. 1911'deki Trablus harbinin 100'üncü yılında çıkılan bu seferde Türk subayları bu defa İtalyanlarla savaşmayacak ve aynı cephede yer alacak.





F-16'LAR HAZIR



Libya'daki silah ambargosunu denetlemek için, Türkiye'den, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın geçen yıl kurduğu "ilk açık deniz filosu" Türk Deniz Görev Grubu'na (TDGG) ait gemilerin görevlendirildiği belirtiliyor. ABD'nin dünyaca meşhur 6. filosuna benzetilen TDGG, 4 firkateyn ile bir yakıt gemisinden oluşuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, iki geminin zaten Akdeniz açıklarında olduğunu, bir gemi ile bir lojistik destek gemisinin de yola çıktığını açıkladı. Tezkerenin çıkması halinde deniz unsurlarının hazır olabilmesi için bölgeye takviye yaptıklarını belirten Oramiral Yiğit, "TCG Giresun ile TCG Gemlik firkateynleri zaten Akdeniz'deydi. Bir de TCG Yıldırım'ı gönderdik" dedi. Firkateynler herhangi bir sahil tesisine bağımlı olmaksızın görev yapacak. Bu kapsamda denizde lojistik ihtiyacını karşılayacak olan destek gemisi TCG Akar da bölgeye gönderildi. Türkiye, tezkerenin onaylanması halinde Libya'daki operasyona hava desteği de sağlayacak. Olası uluslararası krizlere kısa sürede müdahale etmek için 2003 tarihinde kurulan NATO Mukabele Kuvveti'nde (NRF) çerçevesinde hazır bekletilen 6 adet F-16 ile bir tanker uçağı bölgeye gönderilecek. Türk şahinler Libya'da gözlem yapan Awacs uçaklarına da koruma yapacak.





3 HEDEF



SİLAH AMBARGOSU: Türkiye, özellikle Bingazi limanından silah ambargosunun uygulanmasını temin edecek. Böylece Libya'nın bölünmesini de önlemeyi hedefliyor. Kaddafi'nin halkına silah dağıtmasından ve muhaliflerin silahlandırılmasından büyük endişe duyan Türkiye, ambargonunun uygulanmasında aktif rol alacak. Gemileri koruyacak olan uçaklar, saldırı olması halinde ateş açacak.



UÇUŞ YASAĞI: NATO'nun Libya'ya yönelik uçuş yasağını uygulaması için Türkiye tek yetkinin ittifakta olmasını istedi ve Gönüllüler Koalisyonu'nun kendisini feshetmesini önerdi. Bununla amaç Libya'da sivillerin korunması ve ateşkesin hızla sağlanması. Türkiye uçuş yasağının uygulanmasında operasyonel ve lojistik destek vermeye hazır olduğunu belirtti.



İNSANİ YARDIM : Türkiye, insani yardım amacıyla Libya'ya katkıda bulanacağını da resmen bildirdi. Ancak yardımın nasıl koordine edileceği NATO'da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. İnsani yardım amacıyla kargo uçağı, cobra helikopterleri ve hastane gemi ile Libya halkına yardım sağlanması bekleniyor.



