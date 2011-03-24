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Politika

LİBYA TEZKERESİ BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK TBMM (A.A)

24 Mart 2011 12:58

-LİBYA TEZKERESİ BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK TBMM (A.A) - 24.03.2011 - Uluslararası çabalara çok boyutlu katkıda bulunmak üzere TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu. Tezkerede, Libya'daki olayların 15 Şubat 2010 tarihinde başladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:  ''Olaylar neticesinde ortaya çıkan şiddet ortamının sona erdirilebilmesini teminen BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan 26 Şubat 2011 tarihli ve 1970 sayılı karar ile 17 Mart 2011 tarihli 1973 sayılı kararda kayıtlı hüküm ve çağrıları dikkate alarak ve meskur kararlar çerçevesinde Libya'da istikrar ve güvenliğin yeniden tesisine yönelik uluslararası çabalara çok boyutlu katkıda bulunmak üzere; lüzum, sınır, kapsam, şekil, yöntem ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından yapılması için Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin istenilmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır.'' Başbakanlık tezkeresinin TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde görüşülmesi bekleniyor. 

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