Libidonuzu artırmak için 10 mucize besin

Kışın etkilerinin kendini göstermeye başlamasıyla birlikte, doğal gaz fiyatlarının yüksekliğini hatırlayarak kombiyi yakmaya çekinen birçok kişi, kara nasıl ısınacağını düşünmeye başladı. Üst üste giyinmek, eve yeni bir kedi almak ya da salona soba kurmak, akla gelen ilk fikirler ancak ısınmanın başka bir yolu daha var, hem de oldukça zevkli bir yolu...

Men's Health dergisi, libidonuzu yüksek tutmak için gözümüzün önünde duran bazı yiyeceklerden faydalanmanın hiç de zor olmadığını gözler önüne seren bir liste hazıladı. Libidonuzun tavan yapmasını istiyorsanız cinsel güç artırıcı yiyecekleri beslenme düzeninize dahil edin. Unutmayın, bu listedeki yiyecekler hem kadınlar hem de erkekler üzerinde etkili.

İşte Men's Health'in sihirli listesi:

Muz

Muzun içerisinde bufotenin denilen bir alkaloit (organik madde) bulunur. Bu madde kendimize güven duygusunu ve cinsellik arzusunu artırıcı niteliğe sahiptir. Bunun en yoğun olduğu yer ise kabuğun tam altındaki bölgedir. O zaman muzu incitmeden ortaya çıkarmakta fayda var!

Badem

Bademde cinsellik hormonlarının üretimi için gereken yağ kökenli maddelerden bulunur. Ayrıca spermleri çok daha dayanıklı kılan E vitamini de bol miktarlarda mevcuttur.

Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği de çinko açısından çok zengin olan yiyeceklerden biri. Çinko da cinsel isteğin ve verimliliğin artmasında kilit bir rol üstleniyor. Hollandalılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre folik asit ve çinko içerikli yiyecekler sperm miktarını büyük ölçüde artırıyor. Eve gelirken kuruyemişçiyi es geçmemekte fayda var.

Yaban mersini

Teksas Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre C vitamini eksikliği sperm hücrelerinin bir araya toplanmalarına neden oluyor. Bu da spermlerin hareketliliklerini kısıtlayıcı bir özelliğe sahip. Yaban mersininde ise bol bol C vitamini var. Bırakın spermleriniz bu bolluk içinde yüzsünler.

Karpuz

Yapılan araştırmalara göre karpuz yemek “o küçük mavi hapın” yarattığı etkilere benzer etkiler yaratabiliyor. Bunun nedeni ise karpuzda bulunan sitrulin ve arjinindir. Bunlar vücuttaki kan damarlarının gevşemesini sağlayan ve nitrik oksit üretiminde etkili olan maddelerdir. Viagra da bu şekilde işlev görür zaten. İşin tek farkı karpuz için özel bir reçeteye ihtiyacınız yok!

Acı biber

Acı yiyeceklere yakıcı özelliği veren madde kapsaisindir. Bu madde beynin endorfin salınım hızını artırır. Acı yiyecekler sinir sistemini de harekete geçirir; bu da cinsel arzuda artışa giden yolun kapısını usul usul aralar.

Salatalık

Yapılan araştırmalara göre kadınlarda cinsel arzu uyandıran en etkili kokulardan biri de salatalık kokusu! Akşam yemeği için güzel bir salata hazırlamak, geceyi daha güzel tamamlamanın bir yolu olabilir...

Karides

Karideste performanısınız artıracak her türlü madde mevcut! Kas kasılması için gereken magnezyum ve kalsiyum, cinsel dürtüyü ve sperm sayısını düzenleyen antioksidan ve selenyum ile bol miktarda çinko... Başka bir arzunuz var mı?

Nar

Yapılan bir araştırmaya göre nar suyu sertleşme problemlerine karşı oldukça etkili. Araştırmacılara göre bunun nedeni, nar suyu içinde bulunan antioksidanların, kan dolaşımıyla ilgili fonksiyonları zora sokan serbest radikalleri yok etmesi. ‘Ayaklanmak’ istiyorsanız, bir bardak nar suyu içmeniz yeterli olacaktır.

Bal

İran’da eskiden çiftler evlendikten sonraki bir ay boyunca motive olmak için her gün bal likörü içermiş. Buna bal ayı denilmesinin nedeni de buradan geliyormuş. Balda testosteron üretiminde etkin olan B vitamini bol miktarlarda bulunur. Ayrıca baldaki fruktoz kişiye güç vermesinin dışında istikrarlı bir enerji artımının sağlanmasında da etkili. Balı yedikten sonra kedi gibi bir köşeye kıvrılma ihtimali çok düşük!