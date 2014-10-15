Liberya'da sağlık çalışanları grevde



Liberya, Sierra Leone ve Gine, haftalardır Ebola virüsüyle mücadele ediyor. Hastane çalışanlarının greve gitmesi, Ebola virüsünün en fazla etkilediği ülkelerden biri olan Liberya'da öfke yarattı. Sağlık Birimleri Çalışanları Ulusal Birliği'nin çağrısı üzerine greve gidenler, görevine hâlâ devam eden birlik üyeleri ve hastabakıcıların da eleştirilerine maruz kaldı.

Liberya'da Ebola nedeniyle geçtiğimiz aylarda 2 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Birlik Başkanı George Poe Williams, greve gidilmesini “Fark etmeniz gereken ilk şey sağlık çalışanlarının Ebola ile mücadele yeterince korunmadığı. Bazılarımız öldü. Hayatını kaybedenlerin akrabaları hükümetimizden destek görmedi. Bu durum aramızda ciddi güvenlik endişesi yaratıyor Ayrıca sağlık çalışanlarının maaşı konusunda da sorunlar var. Bu nedenle hükümetten risk kârı ve garanti talep ettik. Böylece hayatını kaybedenlerin aileleri de güvence altına alınabilir” şeklinde gerekçelendirdi.

Greve giden sağlık çalışanları, daha iyileştirilmiş koşullara sahip sigorta ve ücretlerin de şu anki 500 dolardan 700 dolara çıkarılmasını talep ediyor.

Bölgedeki en kötü sistem

Grev, özellikle hastanelerin Ebola hastalarıyla dolup taştığı bir döneme denk geldi. Sağlık sistemi daha salgın ortaya çıkmadan önce bölgedeki en kötü sistem olarak görülüyordu. BM'nin istatistiklerine göre ortalama 100 bin kişi başına bir doktor düşüyor. Deutsche Welle mikrofonlarına konuşan bir Liberyalı, şu anda bile hastaların yer bulamadığını, grev nedeniyle ölü sayısının daha da artmasından endişe ettiğini söylüyor. Bir başka Liberyalı ise doktorların ettiği Hipokrat Yemini'ni hatırlatıyor ve buna uymaları gerektiğini söylüyor.

Hastabakıcılar da aynı görüşte. James Gbatah, tüm sorunlara rağmen kendi Ebola tedavi merkezi bulunan Redemption Hastanesi'ndeki işine devam etme kararı almış. James Gbatah adlı hastabakıcı, "Eğer bugün beni burada görüyorsanız, bu ölen kız ve erkek kardeşlerimiz nedeniyledir. Sadece hükümetin sağlık çalışanlarına karşı tutumuna bakıp onların ölmesine izin veremeyiz" diyor.

Sağlık Bakanı tehdit etti

Liberya Sağlık Bakanı Walter Gwenigale da grev konusunda öfkeliydi. Greve gidenleri bir kaç dolar için hemşerilerini yüzüstü bırakmakla suçlayan Gwenigale, ayrıca işten çıkarmakla da tehdit etti: "Bir Liberyalı ya da bir akrabanız hasta olursa, bir kaç dolara onlara sırtınızı dönmeniz acı verici olur. Ve ben, bir doktor olarak bunu yapmamamız gerektiğine inanıyorum. Yardımıma ihtiyaç duyan hiçbir hastayı yüzüstü bırakmadım.”

BM Ebola ile mücadele direktörü Anthony Banbury ise sağlık çalışanlarının kararına anlayış gösterdi. Banbury, "Dünya ki bu kendi çıkarlarına da Ebola ile mücadelede cephede olanlara iyi ödeme yapıldığını garanti altına almakla yükümlü. Bu yapabileceğimiz minimumdur. Ayrıca iş sırasında kendilerini korumak için gerekli donanıma sahip olmalarını da garanti etmeliyiz" dedi.