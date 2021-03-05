Liam Neeson, yeni filmini izlemeye gelenleri sinema salonunun kapısında karşılayacak

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ABD'de sinema salonları tekrar açılmaya başlarken sektördekiler, sinemaseverleri üst düzey önlemler gibi taahhütlerle salonlara geri çekmeye çalışıyor. Liam Neeson ise hayranlarını sinema salonlarına geri çekmek için farklı bir yol seçti.

Ünlü oyuncu, yeni filmi The Marksman'i izlemeye New York'taki AMC Lincoln Square sinema salonuna gelenleri kişisel olarak kapıda karşılayacak.

The Hollywood Reporter'a konuşan Neeson, "O günü günlüğüme not düşeceğim. İnsanları karşılamak güzel olacak. Bence sinemaya gitmek kutsal bir tecrübe sayılabilir. Çocukluğumdan beri böyle hissederim" dedi.

68 yaşındaki Neeson, Koronavirüs aşısının birinci dozunu yaptırdığını ifade etti.New York'taki sinemalar en fazla kapasitesinin yüzde 25'i kadar seyirci alabilecek ve salonlarda en fazla 50 kişi bulunabilecek.

The Marksman filminin dağıtımcılığını üstlenen şirketin başında Tom Ortenberg, "New York'taki tekrar açılma sembolik bir olay. Sinemaseverlere ayaklarını biraz suya daldırmanın kabul edilebilir olduğunu gösteriyor" diye konuştu.