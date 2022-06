Liam Neeson Star Wars evrenine geri dönmeye hazır

"Star Wars: Episode I – The Phantom Menace" filminde Jedi ustası Qui-Gon Jinn rolünde rol alan Liam Neeson, film olması şartıyla Star Wars evrenine geri dönebileceğini söyledi.

"Star Wars: Episode I – The Phantom Menace" filmin önemli bir parçası olan bir başka yıldız isim de Jedi ustası Qui-Gon Jinn rolündeki Liam Neeson'dı. Karakterin bu filmdeki ölümüne rağmen, hayranlar yıllar boyunca Neeson'un bir gün seriye geri dönebileceğini umdular. Neeson, ComicBook.com ile gerçekleştirdiği bir röportajda, Qui-Gon karakterini yeniden canlandırmak isteyip istemediği sorusuna bir şartla Star Wars evrenine geri dönebileceğini söyledi:

"Oh, sanırım, evet... eğer bu bir film olsaydı. Evet, konu televizyon olunca biraz züppe olduğumu kabul etmeliyim. Ben sadece büyük ekranı seviyorum, biliyor musun? Qui-Gon... The Phantom Menace'i yaptığımızdan bu yana 24 yıl geçtiğine inanamıyorum, zamanın nereye gittiğine inanamıyorum. O filmi Londra'da çekmek müthiş bir deneyimdi."

Neeson bir sinema filminde olmak kaydıyla geri dönmek isteyeceğini söylse de Skywalker destanının sona ermesinden sonra Star Wars'ın beyaz perdeye geri dönüp dönmeyeceği şu an için belirsiz. Star Wars evreni şimdilik birincil dağıtım formatı olarak Disney+'ta devam ediyor. 27 Mayıs'ta yayınlanmaya başlayacak "Obi-Wan Kenobi" dizisinin yanı sıra "The Mandalorian", "The Book of Boba Fett" gibi beğenilen diziler Disney+'ta yayınlanıyor.