LGS'de sorular ağlattı; öğrencilerin çoğu matematik ve feni yetiştiremedi

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) yerine getirilen Liseye Geçiş Sınavı ( LGS ), dün (2 Haziran 2018) yapıldı. Yurt genelinde yaklaşık 1 milyon sekizinci sınıf öğrencisinin girdiği sınavda, 90 soru soruldu. Öğrenciler, 9.30’da girdiği iki oturumlu sınavdan 12.30’da çıktı. İlk oturumda, 50 soruluk sözel alan için 75 dakika verildi. Sayısal alandan 40 sorunun yönetildiği ikinci oturum ise 60 dakika sürdü. İki oturum arasında 45 dakikalık teneffüs verildi. Özellikle matematik ve fen sorularını çok zor bulan ve yetiştirememekten yakınan öğrencilerden bazıları sınavdan ağlayarak çıktı.

Her şey belirsizdi

İstanbul Şişli’deki Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu’ndaki sınav salonlarına sabah 8.45’te gelen öğrenciler ve velileri, kaygılı ve heyecanlıydı. Sınav başladığında okul bahçesinin dışına alınan veliler, ilk kez uygulanan sınavın, yıl boyunca öğrencilerde aşırı kaygıya neden olduğunu söylüyorlardı.

Bir veli, “Ortaokula giden çocuğun nesini ölçüyorsun? Bir de nasıl bir sınav yapıyorsun? Son 1.5 aya kadar hiçbir şey net değildi. Yerleştirmenin nasıl yapılacağı hâlâ net değil” dedi. Bir başka veli de “Ama imam hatip kontenjanları net” diyerek araya girdi. Çocuklarını 75 dakikalık bekleyişten sonra teneffüse çıktıklarında okul bahçesinin çitlerinin ardından gören veliler, çocukların “Sınav kolaydı” yorumlarıyla rahatladı. Veliler arasında dua okuyup çocuğunu sakinleştirmeye çalışan da vardı, kaygısını belli etmemeye çalıştığı halde yerinde duramayan da.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bir anne de kızını, elindeki pembe güllerle bekliyordu. Öğrenciler, teneffüs bitince sayısal soruları yanıtlamak için yeniden yerlerini aldı. Veliler içinse 60 dakikalık yeni bir bekleyiş başladı. O sırada bir baba, “En güzel yaşları böyle geçiyor. Biz o yaşlarda sokakta oynuyorduk. Sınanmak için çok yanlış bir yaş” dedi. Eşi de “Artık bir şey değişmez, ne desek boşuna! Yedinci sınıfta TEOG’a hazırlandık, geçen kasımda bir anda yeni bir sınav sistemi getirildi. Korkunç bir tempoydu. Çocuk, haftanın 7 günü ders çalıştı. Çok zorlandı. Şimdi de ‘Kolaydı’ diyor çıkan çocuklar. Biz başka bir şeye hazırladık herhalde çocukları” diyerek anlattı geçen bir yılı. Sürenin bitmesine yarım saat kala sınavdan çıkan 3 öğrenci, okulun merdivenlerine oturmuş kaygıyla uzaklara bakıyordu. Velilerden biri, “Çocukların umudu kalmadı. İşleri hep kaygıyla” dedi. Biri de, “Sayısaldan dalgın ve durgun çıktılar” diye yanıtladı onu. Öğrenciler, saat 12.30 olduğunda bir bir çıkmaya başladı. İlk oturumun ardından söylediklerine “olumsuz yorumlar” eklenmişti: “Sözel iyiydi ama sayısal berbattı.” “Matematik çok zorladı.” “Sayısal fenaydı, sürem yetmedi."

‘Çok zorlandılar’

Daha sonra kitapçıkların dağıtılmasını beklediler. Bu sırada gazeteye konuşan Işık da, sayısal soruları zor bulduğunu söyledi: “Sayısalda sürem yetmedi. Hedeflediğim yeri kazanacak mıyım? Emin değilim. Ama sözelden sadece bir yanlış bekliyorum.” Işık’ın annesi Nevin Şengüloğlu, “Sözelden çıktığında daha rahattı. Sayısal bölüme girerken de mutluydular aslında, ama sonuç iyi çıkmadı. Tüm çocuklar zorlandı. Çok emek harcadılar, yaşlarını aşan bir çalışma yaptılar. Ellerinden geleni yaptıklarına inanıyorum” dedi.

Uzmanlar değerlendirdi: Süre yetmedi

Uzmanlar, Liselere Giriş Sınavı sorularını değerlendirdi. Uğur Okulları sınavlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, “LGS’nin geneline bakıldığında, sorularda anlatımın uzun ve yoruma dayalı olduğu, bununla birlikte Matematik , Türkçe ve fenderslerinde çeldiricileri güçlü sorular olduğu görülmektedir. Matematik dersinin daha seçici ve uzun anlatım, yorum, tablo içeren sorulardan oluştuğu gözlemlenmiş olup bu dersin eleyici olduğu düşünülmektedir. Matematik öğrencinin sıralamasını belirleyecektir. fen dersi soruları geçen senelere göre daha zor sorulardan oluşmaktaydı” dedi. Oğuzkaan Koleji yönetim kurulu üyesi ve eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz’ın LGS değerlendirmesi şöyle:

“Sözel bölümde Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil soruları öğrencilerin beklediğinden daha kolay geldi. Ancak sınavın belirleyicisi sayısal bölüm Matematik ve fen Bilimleri oldu. HemMatematik hem de fen bilimleri sorularının oldukça uzun olması, şekil sorularının çok olması düşünme ve çıkarım yapma gerektirmesi öğrencilerin zorlanmasına neden oldu. Bu kadar uzun soruları anlayıp yorumlayıp çözebilmek için verilen süre yeterli değildi."

Sadece 3 kolay soru

Sevinç Eğitim Kurumları öğretmenlerinin yorumları şöyle:

MATEMATİK: “Matematikte sadece 3 soru kolaydı. Diğer soruların hepsi akademik bilgiyi zorlayan, üst düzey sorulardı. 5 tane soruda 3 kazanım birden sorgulanmış, sınavdaki tüm sorular akademik bilgiyi zorlayan üst düzey sorulardan oluşmuştur.

FEN BİLİMLERİ: LGS fen Bilimleri soruları, geçmiş yıllardaki sorulardan çok daha uzun, seçici ve zor sorulardı.

Fen Bilimleri öğretmenleri de Matematik ve fen Bilimleri soruları üzerine şunları söyledi: “Matematik bölümünde, TEOG sınavındaki soru tarzından çok farklı sorular sorulmuş. Sorular çok zor , bol işlemli, yoruma dayalıdır. Sınavda Matematik için harcanan süre soruların çözümü için yeterli değildir. Türkiye genelinde yanlış sayısı ve boş sayısı oldukça fazla olacaktır. Matematik ortalaması ciddi oranda düşecektir. fen Bilimleri soruları TEOG’la kıyasladığımızda sorular çok daha uzun ve düşündürücüdür. Soruların çoğu üst düzey düşünme becerisi gerektirmektedir. Soruların görsellerine ilk bakıldığında öğrencide çok zor algısı yaratmaktadır.

Furkan sınava evinde girdi

Edirne’de akciğer kanseri tedavisi gören Mehmet Ruen Erkurt Ortaokulu son sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Furkan Bitik, LGS’ye evinde girdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hasta öğrencilerin eğitimde geri kalmaması için başlattığı uygulamayla, Furkan Bitik sınava, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün atadığı bina sorumlusu, gözetmen ve sınav başkanı gözetiminde katıldı. Furkan, “Sınava iyi hazırlandım. İngilizce tercüman olmak istiyorum” dedi.