LGS tercihleri: Sınavla girilebilecek liselerde en büyük artış imam hatiplerde oldu

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonucuna göre girilebilecek lise sayısında en büyük artış imam hatipler oldu. LGS sonucuna göre tercih edilebilecek 641 imam hatibe karşın fen lisesi sayısı 320, Anadolu lisesi sayısı ise 374 oldu.

Sınavla girilebilecek okullarda öncelik imam hatiplere verildi. Geçen yıla oranla mezun olan öğrenci sayısı azaldı. Bu nedenle sınavla girilebilecek okullardaki kontenjanlar da azaldı. Geçen yıla göre kontenjanlar azalmasına rağmen okul sayıları ise arttı. Fen liselerinde kontenjanlardaki düşüş yüzde 20,5’i bulurken imam hatiplerde ise bu oran yüzde 11,9’da kaldı.

İmam Hatip Liseleri: Sınavla girilebilecek imam hatip liselerinin kontenjanı geçen yıl 42 bin 8’ken bu sayı bu yıl 36 bin 982’ye düştü. Okul sayısı ise 507’den 641’e yükseldi. Kontenjanlardaki düşüş oranı yüzde 11,9 oldu.

Meslek Liseleri: MEB’in imam hatipten sonra en çok öncelik tanıdığı lise türü olan meslek liselerinde de durum benzer. Meslek liselerinde geçen yıla oranla kontenjanlardaki düşüş yüzde 15,14 oldu. Kontenjanlar 40 bin 70’ten 34 bine düştü. Okul sayısı ise 664 oldu.

Anadolu Liseleri: Anadolu liselerinde okul artışı oldukça az yaşandı. Geçen yıl sınavla girilebilecek Anadolu liselerinin sayısı 364’ken bu sayı bu yıl yalnızca 374’e yükseldi. Kontenjanlar ise 71 bin 494’ten 59 bin 216’ya düştü. Düşüş oranı yüzde 17,06 oldu.

Fen Liseleri: Öğrenciler ve velilerin en çok tercih ettiği lise türü olan fen liselerinde ise kontenjanlar tam yüzde 20,5’i buldu. Nitelikli liselere girebilecek öğrenci sayısı geçen yıl 46 bin 650’yken bu yıl 37 bin 100’e düştü. Okul sayısı da benzer şekilde en az fen liselerinde arttı. Geçen yıl 315 olan fen lisesi sayısı bu yıl 320’ye yükseldi.

Sosyal Bilimler Liseleri: Bu okular, kontenjanların en yüksek oranda azaldığı lise türü oldu. Geçen yıl 12 bin 846 olan sosyal bilimler liseleri kontenjanı bu yıl 10 bin 142’ye düştü. Düşüş oranı tam yüzde 21,5 olarak gerçekleşti. Okul sayısı ise aynı kaldı.

İstanbul'da 126 imam hatip

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, öte yandan 641 imam hatip lisesinin önemli bir kısmı büyükşehirlerde toplandı. Sınavla girilecek imam hatiplerin 5’te 1’i üç büyük şehirde bulunuyor. 81 ilde en çok imam hatip bulunan kent ise İstanbul oldu. İstanbul'daki imam hatip sayısı 126’ken İzmir’de 24, Ankara’da 36 tane imam hatip bulunuyor.

"MEB, ayrımcılık yapıyor"

İmam hatip kontenjanlarındaki boşluğa dikkat çeken Eğitim Uzmanı Ali Taştan şunları aktardı: “Buraların dönüşümü hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Ama diğer liselerdeki öğrenciler 33-34 kişilik sınıflarda eğitim almaya devam ediyor. Bir sınıfı bile dolduramayacak kadar öğrencisi olmayan imam hatip liseleri var. Milli Eğitim Bakanlığı burada yine ayrımcılık yapmaya devam ediyor. İmam hatipleri öz evlat olarak kabul etmiş, diğerlerini ise üvey evlat olarak görerek ikinci plana atmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı’nın boş olan imam hatip liselerini, Anadolu liselerine veya ihtiyaç duyulan meslek liselerine çevirmesi gerekiyor. Çünkü derslik başına düşen öğrenci sayısı 12-13. Diğerleri çok kalabalık sınıflarda ders alıyor.”

Burada bir eşitsizlik olduğuna dikkat çeken Taştan şöyle devam etti: “Devletin, kendi kaynaklarını buralarda boşuna harcamaması gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin yüzde 13’ünün başarılı kabul edildiği bir sınav sistemi var önümüzde. İlk yüzde 13’e giriyorsanız başarılı, ilk yüzde 15’e giriyorsanız başarısız oluyorsunuz. Peki bu çocuklar ne olacak? Bundan dolayı MEB’in liselere geçiş yöntemi olarak yeni bir model geliştirmesi gerekiyor. Bu sınav sistemlerini kaldırıp; objektif, çocukların ilgi ve alakalarına dayalı yöntemlerle ortaya çıkan bir modele ihtiyaç var.”