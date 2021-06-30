LGS tercihleri, 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları bugün açıklandı. Sınava yaklaşık 1 milyon öğrenci katılırken Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
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Bu yılki LGS merkezi ve yerel yerleştirmelerde, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri kullanılmayacak.
LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.