LGS tercihleri, 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları bugün açıklandı. Sınava yaklaşık 1 milyon öğrenci katılırken Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.