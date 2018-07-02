LGS şampiyonları “Stanford” yolcusu

İSTANBUL, (DHA)- 2018 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm sorulara doğru cevap vererek rekor bir başarıya imza atan Bahçeşehir Koleji öğrencileri Onat Şafak, Sarp Eren Hangişi, Efe Keleş, okulları tarafından Stanford Üniversitesi Yaz Okulu eğitimiyle ödüllendirdi.

Türkiye genelinde 18 öğrencinin birinci olduğu Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Bahçeşehir Koleji’nden de 3 öğrenci birinci oldu. Bahçeşehir Koleji, Kaliforniya’da bulunan Stanford Üniversitesi ile yaptığı iş birliğiyle birinci öğrencilerine üniversitenin Robotik Laboratuvarında yaz okuluna katılma imkânı sundu. Öğrenciler, bu ay üniversitenin yaz okuluna katılacak.

Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Direktörü Oussama Khatib, Bahçeşehir Koleji\'nin LGS öğrencileriyle bir araya gelerek yaz okulu davetiyelerini verdi.

ÖĞRENCİLERE ROBOTİK YAZ OKULU İMKANI

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’in katılımıyla gerçekleşen programda öğrencilerin başarısından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Yücel, “Bahçeşehir Üniversitesi\'nde Stanford Üniversitesi’yle özellikle robotik alanında ilişki ve işbirliğimiz var. LGS’de birinci olarak büyük bir başarı elde eden gençlerimizin dünyanın mühendislik alanındaki en güçlü üniversitesinin Robotik Laboratuvarında çalışmalar yapmaları, üniversite kampüsünü dolaşmaları, bilgi almaları, birikimlerini geliştirmeleri ve bakış açılarını zenginleştirmeleri için bir program hazırlamaya karar verdik ve dünyanın robotikteki en güçlü isimlerinden Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Direktörü Oussama Khatib ile görüştük. Khatib ayrıca robot ASIMO’nun da yaratıcılarından biri. Oussama Khatib görüşmelerimiz sonrası öğrencilerimizi Stanford Üniversitesi\'ne davet etti. Öğrencilerimize lise hayatına başlamadan önce bu yüksek performansları için bir ödül sunuyoruz.Çalışmaya devam edecekler ve gelecekle ilgili mükemmel işler yapacaklar. Biz Stanford Üniversitesi\'yle mühendislik başta olmak üzere çeşitli alanlarda çalışma ve faaliyetler içerisindeyiz. İş birliğimiz artarak devam edecek. Oussama Khatib hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Gençlere, gençleri yetiştirenlere, öğretmenlerine de çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ÜNİVERSİTEMİZDE DE AYNI BAŞARILARIN ELDE EDİLECEĞİNE İNANIYORUM”

Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Direktörü Oussama Khatib, birinci olan öğrencilerin aynı başarıyı Stanford Üniversitesi\'nde de göstereceğine inandığını söyledi. Khatib, “Bahçeşehir Üniversitesi\'yle uzun zamandır iletişim halindeydik. Onların Fen ve Teknolojiyle ilgili yaptıklarıyla ilgileniyorduk. 3 öğrenciyle ilgili bilgi aldık ve onlarla tanışmak için buraya geldik. Öğrencilerin üniversitemizde de aynı başarıları elde edeceğine inanıyorum. Sadece tebriklerimi sunmak için değil, aynı zamanda Stanford Üniversitesi\'ne ziyaret teklifimi iletmek için buradayım. Birinci öğrencileri bizim öğrencilerimizle tanışıp oradaki robotik çalışmalarını inceleyip görmeleri için üniversitemize davet ediyorum. Üniversiteye geldiklerinde robotiğin de farklı bir bölüm olduğunu, heyecanlı ve farklı bir hava olduğunu görecekler” diye konuştu.

“DÜNYADA ROBOTİK ADINA NELER YAPILDIĞINI KEŞFETME İMKÂNI BULACAKLAR”

Öğrencilerin Stanford Üniversitesi\'ne giderek dünyada robotik adına neler yapıldığını keşfetme ve deneyimle fırsatı bulacaklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, “Öğrencilerimizin orada görev alan hocalar ve okuyan öğrencilerle bir arada çalışacak olması vizyonlarını geliştirecektir” dedi. Dr. Aslan, “Onlarla gurur duyuyoruz.Başarıları için öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bahçeşehir Koleji\'nde kodlama ve robotik eğitimine 5 yaştan itibaren başlıyoruz.Öğrencilerimiz yurt içinde ve yurt dışında ülkemizi ve bizi temsil ediyorlar. Bu yaptığımız çalışmaları Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Direktörü Oussama Khatib ile paylaştık. Khatib de birinci olan öğrencilerimizi Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuvarında yaz okuluna davet ederek robotik alanındaki vizyonlarını geliştirmeleri için güzel bir fırsat sundu. Bahçeşehir Üniversitesi ve 2 mezunu da Stanford Üniversitesi\'nde öğrenim gören Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin Stanford Üniversitesi\'yle ortak çalışmaları var, bu ortak çalışmalar devam edecek” diye konuştu.

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