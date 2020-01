LG’nin yazıyı farklı dillere çeviren akıllı telefonu: Optimus L9

Geçen ay internet sitemiz üzerinden haberini yaptığımız LG’nin yeni akıllı telefonu Optimus L9, nihayet gün ışığına çıktı.

LG geçen şubat ayında Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nden önce tasarım odaklı L Serisini duyurmuş, bu serinin üyeleri L3, L5 ve L7’yi tanıtmıştı.

LG Optimus L9, özellikleri ise gayet iyi. Android 4.0 işletim sistemli telefonda 4,7 inçlik IPS ekran, 1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, 4 GB dahili hafıza, 5 megapiksel arka kamera ve VGA ön kamera bulunuyor. 9,1 mm inceliğe sahip telefonun metal çerçeveli kasası ise oldukça dikkat çekici. L9’da kullanılan pilin miliamper değeri ise 2150 mAh. LG L9 bunun yanında My Style Keypad, QTranslator ve QMemo yazılımlarını da destekliyor. My Style Keypad isimli uygulama sayesinde kullanıcılar, tek elle kullanıma uygun şekilde harf yerleşimi yapabiliyor. QTranslator ise 44 farklı yabancı dilde yazılmış olan yazıları OCR (optik karakter tanıma) teknolojisi yardımıyla tarıyor ve bu yazıyı 64 farklı dile çevirebiliyor. QMemo ise not alma uygulaması olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. LG Optimus L9’un fiyatı ve satışa sunulacağı tarih henüz belli değil.