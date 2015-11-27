LGBTİ’ler, özgür internet için sosyal medya eylemi düzenliyor

Kaos GL, internette LGBTİ’lere yönelik sansüre karşı bugün saat 21.00-23.00 tarihleri arasında #LGBTİleriçinÖzgürİnternet hashtag’iyle eyleme çağırdı.

Geçtiğimiz günlerde “LGBTİ’lerin İnternet Yoluyla İfade Özgürlüğü” raporunu yayımlayan Kaos GL; LGBTİ birey, örgüt ve içeriklere yönelik engellemelere ve baskılara dikkat çekmiş, durumun giderek LGBTİ’lere aleyhine işlediğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Avukat Yasemin Öz’ün hazırladığı rapor LGBTİ’lerin İnternet yoluyla engellenen ifade özgürlüklerine dikkat çekerken, örnek vakalarla durumun vehametini de gözler önüne seriyor.

Bu yasaklamalara ve engellemelere dikkat çekmek isteyen Kaos GL tüm LGBTİ’leri, insan hakları örgütlerini ve hak savunucularını yarın akşam kampanyaya destek olmaya çağırıyor.

Kaos GL tarafından yayılnanan “LGBTİ’lerin İnternet Yoluyla İfade Özgürlüğü” raporuna ulaşmak için tıklayın