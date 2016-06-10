LGBTİ Fotoğraf Sergisi 20 Haziran’da başlıyor

Redfotoğraf ve İstanbul LGBTi Dayanışma Derneği tarafından LGBTİ Fotoğraf Sergisi, 20 - 26 Haziran arasında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde ziyaret edilebilecek.

Yaşam hakkı, temel hak ve hürriyetler gibi pek çok konuda mağdur edilen LGBTİ bireyler için bu yıl 13 - 19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 7. Trans Onur Haftası ve 20 - 26 Haziran arası 24. LGBTİ Onur Haftası kapsamında bir fotoğraf sergisi düzenlenecek.

LGBTİ bireylerinin toplum içerisinde görünürlüklerini artırmak,eşitlik taleplerini dile getirmek,temel hak ve özgürlüklerini destekleme noktasından hareket eden sergi 20-26 Haziran tarihleri arasında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde ziyaret edilebilecek.

Açılışının 17 Haziran günü saat 19.00'da yapılacağı sergi, açılış gecesinde Trans But filminin gösterimiyle izleyicilerine merhaba diyecek.

Sergide yer alan fotoğrafçılar şöyle:

Ahmet Boyancı

Ali Baydaş

Ali Osman Abalı

Atilla Atala

Aylin Öztürk

Ateş Alpar

Bradley Secker

Cansu Alkaya

Çağdaş Erdoğan

Çiğdem Sakine Namlı

Damla Atak

Diana Savina

Ekin Taneri

Enver Enli

Engin Şükrü Eroğlu

Engin Çolakoğlu

Fulya Çetin

Fulvio Bugani

Gülcan Ellialtı

Gül Ertunan

Gizem Sönmez

Haydar Taştan

Hakan Tosun

Hülya Polat

Hale Güzin Kızılaslan

İpek Tok

Kurtuluş Arı

Leyla Diana Gücük

Masis Üşenmez

Mads Nissen

Metin Ekinci

Metin Yoksu

Mehmet Burak Zülfikar

Nima Taradji

Sultan Güner

Selda Öztürk

Sakine Yıldıran

Şakir Sağlam

Volkan Yetilmezer

Yüksel Uygun

Yeşim Oğuz

Yeşim Ağaoğlu

Yurdal Bilgiç

Yalçın Çakır