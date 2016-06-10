LGBTİ Fotoğraf Sergisi 20 Haziran’da başlıyor

Redfotoğraf ve İstanbul LGBTi Dayanışma Derneği tarafından LGBTİ Fotoğraf Sergisi, 20 - 26 Haziran arasında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde ziyaret edilebilecek.
Yaşam hakkı, temel hak ve hürriyetler gibi pek çok konuda mağdur edilen LGBTİ bireyler için bu yıl 13 - 19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 7. Trans Onur Haftası ve 20 - 26 Haziran arası 24. LGBTİ Onur Haftası kapsamında bir fotoğraf sergisi düzenlenecek.
LGBTİ bireylerinin toplum içerisinde görünürlüklerini artırmak,eşitlik taleplerini dile getirmek,temel hak ve özgürlüklerini destekleme noktasından hareket eden sergi 20-26 Haziran tarihleri arasında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde ziyaret edilebilecek.
Açılışının 17 Haziran günü saat 19.00'da yapılacağı sergi, açılış gecesinde Trans But filminin gösterimiyle izleyicilerine merhaba diyecek.
Sergide yer alan fotoğrafçılar şöyle:
Ahmet Boyancı
Ali Baydaş
Ali Osman Abalı
Atilla Atala
Aylin Öztürk
Ateş Alpar
Bradley Secker
Cansu Alkaya
Çağdaş Erdoğan
Çiğdem Sakine Namlı
Damla Atak
Diana Savina
Ekin Taneri
Enver Enli
Engin Şükrü Eroğlu
Engin Çolakoğlu
Fulya Çetin
Fulvio Bugani
Gülcan Ellialtı
Gül Ertunan
Gizem Sönmez
Haydar Taştan
Hakan Tosun
Hülya Polat
Hale Güzin Kızılaslan
İpek Tok
Kurtuluş Arı
Leyla Diana Gücük
Masis Üşenmez
Mads Nissen
Metin Ekinci
Metin Yoksu
Mehmet Burak Zülfikar
Nima Taradji
Sultan Güner
Selda Öztürk
Sakine Yıldıran
Şakir Sağlam
Volkan Yetilmezer
Yüksel Uygun
Yeşim Oğuz
Yeşim Ağaoğlu
Yurdal Bilgiç
Yalçın Çakır