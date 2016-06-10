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Yaşam

LGBTİ Fotoğraf Sergisi 20 Haziran’da başlıyor

Sergi, 26 Haziran'a kadar Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde ziyaret edilebilecek

10 Haziran 2016 19:24

Redfotoğraf ve İstanbul LGBTi Dayanışma Derneği tarafından LGBTİ Fotoğraf Sergisi, 20 - 26 Haziran arasında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde ziyaret edilebilecek.

Yaşam hakkı, temel hak ve hürriyetler gibi pek çok konuda mağdur edilen LGBTİ bireyler için bu yıl 13 - 19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 7. Trans Onur Haftası ve 20 - 26 Haziran arası 24. LGBTİ Onur Haftası kapsamında bir fotoğraf sergisi düzenlenecek. 

LGBTİ bireylerinin toplum içerisinde görünürlüklerini artırmak,eşitlik taleplerini dile getirmek,temel hak ve özgürlüklerini destekleme noktasından hareket eden sergi 20-26 Haziran tarihleri arasında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde ziyaret edilebilecek.

Açılışının 17 Haziran günü saat 19.00'da yapılacağı sergi, açılış gecesinde Trans But filminin gösterimiyle izleyicilerine merhaba diyecek.

Sergide yer alan fotoğrafçılar şöyle:

Ahmet Boyancı

Ali Baydaş

Ali Osman Abalı 

Atilla Atala

Aylin Öztürk

Ateş Alpar

Bradley Secker 

Cansu Alkaya 

Çağdaş Erdoğan

Çiğdem Sakine Namlı

Damla Atak

Diana Savina 

Ekin Taneri

Enver Enli

Engin Şükrü Eroğlu

Engin Çolakoğlu

Fulya Çetin

Fulvio Bugani

Gülcan Ellialtı

Gül Ertunan

Gizem Sönmez

Haydar Taştan

Hakan Tosun

Hülya Polat

Hale Güzin Kızılaslan 

İpek Tok

Kurtuluş Arı

Leyla Diana Gücük

Masis Üşenmez

Mads Nissen 

Metin Ekinci

Metin Yoksu

Mehmet Burak Zülfikar

Nima Taradji

Sultan Güner

Selda Öztürk

Sakine Yıldıran

Şakir Sağlam

Volkan Yetilmezer

Yüksel Uygun

Yeşim Oğuz

Yeşim Ağaoğlu

Yurdal Bilgiç

Yalçın Çakır

ETİKETLER

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