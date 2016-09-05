LGBTİ dergisi Homojen, kâğıt baskıya geçti

E-dergi olarak yayın hayatına başlayan LGBTİ Kültür ve Yaşam Dergisi Homojen, Club Okey ve Limbo Consept mağazasının desteğiyle basılı olarak yayımlandı.

sendika.org’un haberine göre, 2015 yılının Eylül ayında e-dergi olarak yayın hayatına başlayan ve Ayı Sözlük bünyesindeki 70 kişilik gönüllü bir ekiple yoluna devam eden LGBTİ Kültür ve Yaşam Dergisi Homojen, Club Okey ve Limbo Consept mağazasının desteğiyle basılı olarak yayımlandı.

Derneklerin çıkardığı dergilerin dışında Türkiye’de basılı olarak çıkan ilk LGBTİ Kültür ve Yaşam dergisi olma özelliğini taşıyan derginin ilk sayısında Demet Sağıroğlu, Dilruba Saatçi, Çağla Akalın, Ebubekir Çetinkaya, Ece Dorsay, Esmeray, Meltem Arıkan, Ozan Bilen, Peyk, The Away Days ve Ümit Manay’ın röportajları yer alıyor.

Ayrıca birçok farklı konuda eleştirel ve akademik yazıların bulunduğu dergide sinema, tiyatro, sağlık yazılarına da yer veriliyor. Dergi içinde Türkiye’deki homomobi ve transfobi sebebiyle son dönemde artan ve Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada bulunduğumuz nefret cinayetleri ve LGBTİ intiharlarına da dikkat çekiliyor.

Satış noktası bulmakta zorluk çekilen dergiye, şuan Beyoğlu’ndaki Limbo Consept mağazasından ulaşılabiliyor. Ayrıca mağazanın internet sitesi üzerinden Türkiye’nin her yerinden online sipariş verilebiliyor.