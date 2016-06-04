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Kültür-Sanat

LGBTİ dergisi Gzone'dan ‘görünürlük’ için albüm

Albümde İrem Derici’nin seslendirdiği ‘Bambaşka Biri’ şarkısında Deniz Akkaya oynadı

04 Haziran 2016 00:19

Türkiye'nin eşcinsel yaşam ve kültür dergisi GZone ve EMI-Universal Müzik işbirliğiyle hazırlanan “GZone Rainbow Anthems” albümü çıktı. 

Ana akımda LGBT görünürlüğünü hedefleyen “GZone Rainbow Anthems – Gökkuşağı Marşları” projesinin ilk ayağı olan bu derleme albümde LGBTlerin en sevdiği yabancı 13 orijinal şarkı ve iki adet yeni şarkı yer alıyor.

Albümde İrem Derici’nin seslendirdiği ‘Bambaşka Biri’ şarkısında Deniz Akkaya oynadı. 

Derici, "Böyle bir işin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Herkese binlerce kez teşekkür ediyorum” dedi.  Deniz Akkaya sunduğu Aramızda Kalmasın programında bu projeyle ilgili “İrem’le yaptığımız bu işin müzik albümünden farklı bir misyonu var.” Bu projede LGBT görünürlüğü için yer aldım. Ülkemizde azınlıkta olanlar, farklı olanlar maalesef hep eziliyor, ben de bu amaçla projeye destek verdim. Vermeye de devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Klip şöyle:

Albüme ulaşmak için; 

Spotify: http://spoti.fi/1Y5S0fn

Apple Music: http://apple.co/25AKXxy

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GzoneRainbowAnthemsdinlealbümİrem DericiDeniz Akkaya

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