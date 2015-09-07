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LGBTİ aktivistleri Zeliş Deniz ve Boysan Yakar bugün son yolculuklarına uğurlanacak

Önceki gün gerçekleşen trafik kazasında Zeliş Deniz ve Boysan Yakar'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti

07 Eylül 2015 15:04

Çanakkale'de geçirdikleri zincirleme trafik kazasında hayatlarını kaybeden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün danışmanı, LGBTİ aktivisti Boysan Yakar ve feminist LGBTİ aktivisti Zeliha Deniz’in (Zeliş Deniz) cenazeleri, bugün öğle namazının ardından Şişli Camisi'nden kaldırılacak.

Çanakkale-İstanbul karayolunun Gelibolu İlçesi Bolayır mevkiinde önceki gün meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Boysan Yakar’ın ölüm haberini aldıktan sonra Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Çalışma arkadaşımız Boysan Yakar’ı trafik kazası sonucu kaybettik. Ailesinin ve hepimizin başı sağ olsun. Seni çok arayacağız Boysan...” diye yazmıştı.

 

Yakar, Şişli Belediye meclis adayıydı

 

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün danışmanlığını yapan Boysan Yakar, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Şişli Belediye Meclisi adayları arasında yer alıyordu.

Yakar, aday adaylığı sırasında Bianet'e verdiği demeçte şöyle demişti:

“Bence bugüne dek ekseriyetle siyasiler Türkiye’de eşcinsellerin görünür olmalarına hazır değillerdi. Halbuki biz de halk olarak, halkla hep iç içeyiz. Sanılanın aksine İstanbul’un sokaklarında gündüz de dolaşıyoruz, ihtiyaçlarımız için hayata karışıyoruz; bu ülkede yaşıyoruz. Fakat türlü ayrımcılığın ve nefretin doğrudan hedefi olarak, sayısız nefret cinayetine kurban giderek, istihdam edilmeyerek, eğitimden men edilerek yaşıyoruz. Türkiye’nin yıllardır çözüm bekleyen önemli bir kitlesi olarak 20 yılı aşkındır örgütlü mücadelemiz devam ediyor ve yasal taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz. Bence siyasiler bize güvensinler; devlet işlerini de, belediye işlerini de diğer birçok alanda da olduğumuz gibi iyi yapacağımıza eminiz!”

Yakar'ın LİSTAG (Lamdaistanbul Aile Grubu) üyesi olan ailesi, Benim Çocuğum belgeselinde yer almıştı.

LGBTİ aktivisti ve feminist olan Zeliş Deniz ise, İstanbul LGBTT Dayanışma Derneği ve Lambdaİstanbul gibi derneklerin aktif üyelerindendi. 

 

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