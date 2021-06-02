LG akıllı telefon üretimini resmen durdurdu; fabrikada ev aletleri üretilecek

Geçtiğimiz aylarda akıllı telefon bölümünü kapatacağını açıklayan LG, resmi olarak akıllı telefon üretimini durdurdu.

Teknoloji devlerinden LG, Nisan ayında, akıllı telefon bölümünü kapattığını resmen duyurmuştu. Ancak şirketin telefon ve tablet üretimi resmi olarak dün durduruldu.

Şirket mevcut cihazları desteklemeye devam edecek. Premium modeller üç yıllık yazılım desteği alacak. Hatta bazı akıllı telefonlar Android 12 ve Android 13'e yükseltilecek. Kullanıcılar ayrıca cihazın üretildiği tarihten itibaren dört yıl boyunca satış sonrası hizmet alabilecekler.

Bu arada, akıllı telefon üretiminin merkezi olan Vietnam Haiphon'daki LG Fabrikası, bir ev aletleri üretim tesisine dönüşüyor. Şirket, ev aletlerinin en büyük üreticisi olmayı hedefliyor. Haiphong'daki fabrika 2015 yılında kuruldu ve telefonlara ek olarak TV ve ev aletleri üretiyor.