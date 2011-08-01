-LEZZETLİ GÜLLACIN SIRRI İSTANBUL (A.A) - 01.08.2011 - Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, lezzetli güllacın sırrını anlattı. Güllü, ramazanın vazgeçilmez tatlarından olan güllacın Osmanlı'dan bu yana Türk mutfağında yer aldığını anlatarak, Ramazan ayına özel olarak üretilen güllacın süt ağırlıklı olması nedeniyle hafif ve hazmı kolay bir tatlı olduğunu söyledi. Herhangi bir katkı maddesi içermeyen bu tatlının, küçük yaştaki çocuklar da dahil her yaşta tüketilebileceğini, özellikle diyet yapanlar için de uygun olduğunu belirtti. İyi ve lezzetli güllaç yapmak için öncelikle kaliteli malzemelerin kullanılması gerektiğine dikkati çeken Güllü, ''İyi bir güllaç yaprağı arkadan gelen ışığı geçirmeli, parlak ve beyaz olmalı, kıvırdığınızda esnememeli, kırılgan yapıda olmalı'' dedi. Yaprakların kenarları ile orta kısmının eşit kalınlıkta olmasının da önemine değinen Güllü, kalın açılmış güllaç yapraklarının ağza hoş gelmediğini, güllaç yaprakları sütü çok çabuk emdiği için bol süt kullanılmasının olumlu sonuç vereceğini belirtti. Nadir Güllü, güllacın renginin parlaklığına, sütünün bol olmasına, süslenmesinde kullanılan maddelerin tazeliğine ve kalitesine dikkat etmek gerektiğini vurguladı. -''SOĞUK VE GÜNLÜK TÜKETİN''- Nadir Güllü, güllacın günlük ve soğuk tüketilmesi gerektiğini, hemen tüketilmeyecekse bir gün buzdolabında saklanabileceğini ifade ederek, ancak ceviz içi kullanılması halinde mutlaka günlük olarak tüketilmesinin tavsiye edildiğini söyledi. Güllacın bayat olup olmadığının, koku ve renginden anlaşılabildiğine dikkati çeken Güllü, ekşimsi ve acımsı bir süt kokusu alınan ve sarımsı bir renkle kuruluk olan güllacın bayatladığını kaydetti. -GÜLLAÇ TARİFİ- 6 kişilik güllaç yapmak için gerekli malzemeyi 8-10 güllaç yufkası, 2 kilogram süt, tercihe göre ortalama 500 gram toz şeker, tercihe göre 2-3 yemek kaşığı kadar gül suyu olarak sıralayan Güllü, harcı için de 250 gram ince çekilmiş fındık, 100 gram pudra şekeri, 100 gram Hindistan cevizi ve 100 gram çekilmiş fıstık içi gerektiğini belirtti. Nadir Güllü'nün güllaç tarifi şöyle: ''Sütü derin bir tencerede kaynatıp ocaktan alın. Şeker ve gül suyunu ilave edip, şeker eriyinceye kadar sütü iyice karıştın. El yakmayacak sıcaklıktaki sütü güllaç yapraklarını içine alacak genişlikteki bir tepsinin içine koyun. Yaprakları, içi süt dolu kapta birkaç dakika bekletin. Islanan güllaç yapraklarını, sütlü sütlü alarak bir başka tepsiye sermeye başlayın. Güllaç yaprakları sütü çok çabuk emdiği için her yaprağı tepsiye koyar koymaz üstüne yarım kepçe süt ekleyin. Dört, beş yaprak yufka dizdikten sonra yufkaların üstüne çekilmiş fındık, Hindistan cevizi ve pudra şekerinden oluşan karışımı (yada tercihe göre ceviz içinden oluşan karışım) bolca serpin. Kalan 4-5 güllaç yaprağını da aynı şekilde karışımın üstüne dizin. Yaprakların bol sütlü olmasına dikkat edin. Artan sütü, yaprakların üstüne ilave edin ve yapraklar sütü iyice çekene kadar bekletin. Süt çekilince Hindistan cevizi, Antep fıstığı, çekilmiş fındık ve kiraz şekeriyle süsleme işlemine başlayabilirsiniz. Arzu ederseniz, meyve dilimleri yada nar taneleri de kullanabilirsiniz.''