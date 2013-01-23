Leyla Zana: Bu süreçte herkes temkinli olmalı

Hülya Karabağlı/ANKARA

Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, İmralı görüşmeleriyle başlayan sürecin hassasiyetine dikkat çekti ve “Herkes bu süreçte temkinli olmalı” dedi. Zana, Kürtçe savunmanın TBMM Genel Kurulu’na gelmesiyle ilgili Meclis’ten yaka paça alınmalarına neden olan Kürtçe yemin krizine göndermede bulundu ve “ Ben 21-22 yıl önce söylemiştim. Aslında hüzünlü bir şey” demekle yetindi.

MHP’li Türkkan’la Kürt sorunu sohbeti

Muhalefet kulisi en çarpıcı görüntülerinden birini yaşadı. İnsan hakları, kışlada intihar ve cezaevi ziyaretlerine soru önergeleriyle gündeme taşıyan MHP Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan ile LeylaZana uzun ve samimi sohbetleriyle dikkat çekti. Bir süre sonra ikilinin sohbetlerine bir gurup kadın gazeteci katıldı.

Zana: Açıklamalarımın yazılmasını istemiyorum

Paris cinayetlerinden, son sürece kadar önemli açıklamalar yapan Zana, gazetecilere, “Özellikle kadın gazetecilerin insani yönlerini gazetecilikten öne çıkarmalarını ve bu sohbeti yazmamalarını istiyorum” dedi. Ancak, sohbet bittikten sonra herkesin haber yazmaya koşmaları dikkat çekti.

Zana ve Türkkan’ın sohbetinde güncel her konunun konuşulduğu ve süreçle ilgili değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor.