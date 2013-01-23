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Politika

Leyla Zana: Bu süreçte herkes temkinli olmalı

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek, herkesin temkinli olmasını istedi. Öte yandan Zana ile MHP’li Türkkan'ın, kuliste, uzun ve samimi sohbeti dikkat çekti

23 Ocak 2013 20:38

Hülya Karabağlı/ANKARA

Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana,  İmralı görüşmeleriyle başlayan sürecin hassasiyetine dikkat çekti ve  “Herkes bu süreçte temkinli olmalı”  dedi.  Zana,  Kürtçe savunmanın TBMM Genel  Kurulu’na gelmesiyle  ilgili  Meclis’ten  yaka  paça  alınmalarına  neden olan  Kürtçe yemin  krizine göndermede bulundu ve  “ Ben 21-22 yıl önce söylemiştim.  Aslında  hüzünlü bir şey” demekle yetindi.

 

MHP’li Türkkan’la Kürt sorunu sohbeti

 

Muhalefet kulisi en çarpıcı görüntülerinden birini yaşadı.  İnsan hakları, kışlada intihar ve cezaevi ziyaretlerine soru önergeleriyle gündeme taşıyan MHP Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan ile  LeylaZana  uzun ve samimi  sohbetleriyle  dikkat çekti.  Bir süre sonra ikilinin sohbetlerine  bir gurup kadın  gazeteci katıldı.

 

Zana: Açıklamalarımın yazılmasını istemiyorum

 

Paris cinayetlerinden,  son sürece kadar önemli açıklamalar yapan Zana, gazetecilere, “Özellikle kadın gazetecilerin insani yönlerini gazetecilikten öne çıkarmalarını  ve bu sohbeti  yazmamalarını istiyorum”  dedi.  Ancak,  sohbet bittikten sonra herkesin haber yazmaya koşmaları dikkat çekti.

Zana  ve Türkkan’ın sohbetinde güncel her konunun  konuşulduğu  ve süreçle ilgili  değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor. 

 

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