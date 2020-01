Leyla Zana, başkanlığa yeşil ışık mı yaktı?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, başkanlık sistemini isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan`a dolaylı destek vererek, "Biz bu sistemin devam edemeyeceğini 2000`li yılların başından beri söylüyoruz. Bir türlü dinleyen olmadı. Bu konuyu anlamaları ve dinlemeleri de sevindirici bir olay. Benim için kimin başkan olup olmaması önemli değil. Bizim için, bu halkın bütün değerleri için, bütün farklılıkları için, o sistemin içeriği önemli" dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Tunceli Kadın Platformu tarafından düzenlenen miting öncesi Sanat Sokağı`nda toplanan yaklaşık 2 bin kadın, davul-zurna eşliğinde, sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Çevredeki erkeklerin de katılması üzerine, yürüyüşe katılanların sayısı Cumhuriyet Caddesi`nde 3 bin kişiyi buldu. Seyit Rıza Meydanı`nda toplanan kadınlar bir süre burada slogan attı.

Zana'dan Erdoğan'a uyarı ve destek

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri adına yapılan konuşmaların ardından, konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, Paris`te öldürülen Sakine Cansız`ı anarak, Tunceli`deki kadın-erkek ilişkisinin Türkiye ve Dünya`ya örnek gösterilebileceğini söyledi.

Ferit Demir'in DHA'da yayımlanan haberine göre,Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan`ı, 400 milletvekili istediği için eleştirirken, başkanlık sistemine dolaylı da olsa destek veren Zana, şunları söyledi: "Benden önce konuşan arkadaşımız da ifade etti ve eleştirdi, eleştirilerine katılıyorum. Cumhurbaşkanı`nın 400 vekil istemesine değinmek istiyorum şimdi. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, `400 tane vekil istiyorum.` Arkasından diyor ki, `bu sistem yamalı bohçaya dönüştü.` Biz bunu 2000`li yılların başından beri söylüyoruz. Bir türlü dinleyen olmadı. Bu konuyu anlamaları ve dinlemeleri de sevindirici bir olay. Gerçekten bu dar, tekçi, sadece siyah ve beyaz bakan toplumun bütün renklerini görmeyen, doğadan bile ders almayan bu sistemin artık miyadı çoktan geçmiştir. Soruyorlar; diyorlar ki, `siz başkanlık sistemini istiyor musunuz?` Benim için kimin başkan olup olmaması önemli değil. Bizim için, bu halkın bütün değerleri için, bütün farklılıkları için, o sistemin içeriği önemli. Bireyler ile uğraşırsak, mevcut sistemin yaptıklarını unutmuş olacağız. Bizim sorunumuz şahsiyetler ile bireyler ile değil. Bizim sorunumuz bizatihi bu sistemin kendisiyledir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın, CHP`nin tek tip zihniyetinin topluma kaybettirdiklerini analiz etmesini öneren Leyla Zana, "CHP`nin tekçiliğinde bu toplum ne kadar çektiyse, bir de AKP`nin tekçiliğiyle uğraşmak zorunda bırakmasınlar biz" dedi.

Zana, sözlerini şöyle sürdürdü:

"400 milletvekilini ne yapacaksın? O zaman bütün partiler kendilerini feshedip AKP`ye mi gelsinler? Bu da olmayacağına göre siz bu sevdadan vazgeçin. Deyin ki, `bütün toplum kendisini o parlamentoda temsil etsin ama ortak paydalarda toplumun geleceğinde, inşasında, yeni Anayasa`da ortak paydaları yakalayalım ve hep birlikte yeni bir sayfa açalım.` Bunu dersen anlaşılırdır, bunu dersen toplumun ne kadar katkısını alabileceğinizi o zaman daha rahat görebileceksiniz. Ama tekliğe oynarsanız bizim artık ne tek diyene tahammülümüz var, ne kabul etme gibi bir zihniyetimiz var. Sakın, sakın. Yüz yılı bu hatalar ile geçirdik. 21`nci yüzyıla da bunu dayatmayın sayın Cumhurbaşkanı. Bu söylediklerimi bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede kendisiyle de paylaştığımı bilmenizi isterim."

'Öcalan, erkek egemenliğini öldürdü'

Konuşmasının sonunda Abdullah Öcalan`ın gençler ve kadınlara yönelik mesajını ileten Zana, "Sayın Öcalan`ın bütün gençlere ve özellikle kadınlara selamı ile birlikte şu ifadeyi kullandığını sizinle paylaşmak isterim. Diyor ki, `ben erkeği öldürdüğüm zaman, kimse beni anlamamıştı. Ben erkeği öldürdüm dediğim zaman, ben erkeği fiziki olarak öldürmeyi kast etmiyordum. Elbette ki, erkekteki o kaba ruhu, eksik zihniyeti, kadına bakış açısını an be an çalışarak, üreterek kendi felsefemle öldürdüm.` Bugün dünya devrim tarihine baktığımız zaman, hiçbir lider Sayın Öcalan kadar kadını güçlü hale getiremedi. Kürt kadını görüyorsunuz Kobani`de bir tarih yazdı. Kadınlar bugün tarih yazıyor, kimin sayesinde? Tabi ki sayın Öcalan`ın sayesinde" diye konuştu.

Yapılan konuşma ve müzik dinletisinden sonra miting alanında toplanan kalabalık, dağıldı.