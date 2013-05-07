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Kültür-Sanat

Leyla the Band'in ilk konser biletleri tükendi

Onur Ünlü, Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Sarp Aydınoğlu, Fırat İksirvi ve Sarper Aksoy'dan oluşan Leyla the Band grubunun Jolly Joker İstanbul'daki konserinin biletleri tükendi

07 Mayıs 2013 17:51

'Leyla ile Mecnun' dizisinin yönetmeni ve oyuncularından oluşan Leyla the Band grubunun vereceği ilk konserin biletleri tükendi.

İlk konseri için 21 Mayıs salı akşamı Jolly Joker İstanbul sahnesinde olacak olan grubun ilk konserlerinin biletleri şimdiden tükendi. Yönetmen Onur Ünlü'nün de aralarında olduğu grup Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Sarp Aydınoğlu, Fırat İksirvi ve Sarper Aksoy'dan oluşuyor.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, eğlenceli bir repertuvarla seyircilerin karşısına çıkacak olan grup, Leyla ile Mecnun fanlarının yakından bildiği şarkıları seslendirecek.

Leyla the Band, 30 Mayıs akşamı ise Jolly Joker Ankara sahnesinde olacak.

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