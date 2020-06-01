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Medya

Leyla ile Mecnun yeniden ekranlara dönüyor

01 Haziran 2020 10:46

TRT'nin bir döneme damgasını vuran dizisi Leyla ile Mecnun bugün itibarıyla izleyiciyle yeniden buluşacak.

TRT 1’in bir döneme damgasını vuran dizileri Leyla ile Mecnun, Yedi Numara ve Yeşil Deniz izleyiciyle tekrar buluşuyor. Nostalji rüzgârı estirecek buluşma her pazartesi gerçekleşecek.

TRT ekranlarında yayınlandığı ilk günden büyük bir izleyici kitlesini yakalayan 'Leyla ile Mecnun' her pazartesi saat 23.50’de birinci bölümden itibaren sevenleriyle buluşacak.

104 bölümden oluşan dizinin her hafta pazartesi günü iki bölümü birden ekranlara gelecek.

Her hafta pazartesi günleri TRT 1’de ekranlara gelecek diziler;

20.00 - Yedi Numara
21.50 - Yeşil Deniz
23.50 - Leyla ile Mecnun

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