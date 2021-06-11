Leyla ile Mecnun'un yeni sezon çekimlerinden video yayınlandı

Exxen, Leyla ile Mecnun'un çekilen yeni bölümlerinin kamera arkasına dair özel bir video yayınladı. Dizi, orijinal kadrosuyla Exxen üzerinden ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Orijinal versiyonu TRT'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncuları tam kadro sete çıktı. Orijinal kadroyla tekrar çekilen dizinin hazırlık ve çekim sürecine dair özel bir video yayınlandı.

Burak Aksak'ın senaryosunu yazdığı ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstlendiği dizinin ana kadrosunda yer alan Ali Atay, Osman Sonat, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkan Keskin yeni bölümlerde yine izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayın tarihi henüz belli değil.